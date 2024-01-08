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  4. Fabrikada feci öldüm! Tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü

Fabrikada feci öldüm! Tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü

08.01.2024 18:18 | Son Güncelleme:
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Bolu'da bir yem fabrikasının deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi Melih Akkaya, hayatını kaybetti.

Fabrikada feci öldüm! Tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi'ndeki tavuk yemi fabrikasında meydana geldi. Erpiliç firmasına ait fabrikanın içinde tavuk yemi yapılmak üzere 100 ton mısırın bulunduğu depoya giren Akkaya'nın üzerine mısır yığınları devrildi. Akkaya, tonlarca mısırın altında kaldı.

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Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiye ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısır boşaltıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Akkaya, ağır yaralı şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Akkaya, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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Mısır fabrika ölüm
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