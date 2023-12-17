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  4. Fabrikada feci ölüm: Devrilen helezon makinesi, 48 yaşındaki iş insanının canını aldı!

Fabrikada feci ölüm: Devrilen helezon makinesi, 48 yaşındaki iş insanının canını aldı!

17.12.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da bir mısır kurutma fabrikasında 48 yaşındaki iş insanı Mustafa Yıldızoğlu'nun üzerine helezon makinesi devrildi. Yıldızoğlu hayatını kaybetti. İş insanının ölümüyle sonuçlanan kaza ise kameralara yansıdı.

Fabrikada feci ölüm: Devrilen helezon makinesi, 48 yaşındaki iş insanının canını aldı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir mısır kurutma fabrikası bahçesinde yaşandı. İlçede mısır alım satımıyla uğraşan 48 yaşındaki iş adamı Mustafa Yıldızoğlu, hububat aktarımında kullanılan helezon makinesinin devrilmek üzere olduğunu fark etti. Makineyi elleriyle tutmaya çalışan şahıs, ağırlığa dayanamayarak devrilen makinenin altında kaldı.

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FABRİKADAKİ İŞÇİLER YARDIMA KOŞTU

İş insanının yardımına fabrikada çalışan işçiler koştu. Makineyi kaldıran işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yıldızoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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