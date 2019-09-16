FABRİKADAKİ BÜYÜK HIRSIZLIK KAMERADA: 5 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir plastik fabrikasına girerek kasada bulunan 425 bin dolar ile toplam piyasa değeri 1 milyon dolar olduğu belirtilen 12 kol saatini çalarak kaçtıkları iddia edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Tuzla'da bir araç kiralama şirketinden de 100 bin lira çaldıkları ortaya çıkan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

FABRİKAYA TEL ÖRGÜLERDEN ATLAYARAK GİRMİŞLERDİ

Esenyurt'ta 18 Mayıs 2019 tarihinde bir plastik fabrikasına bahçe çitlerini aşarak giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı, yanlarında getirdikleri malzemelerle açmışlardı. Şikayetçinin ifadelerine göre, şüpheliler kasadaki 425 bin dolar ile toplam piyasa değeri 1 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen 12 saati çalarak kaçtı. Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 3 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda Bursa ve İstanbul'un Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Beyoğlu ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.