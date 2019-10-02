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Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 22:17 | Son Güncelleme

Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Sanayi Sitesi'nde, plastik kasa üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, fabrikanın kilitli kapılarını açamayınca alevlere camdan girerek müdahale etti.

Yarım saatlik çalışma sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Plastik fabrika yangını Turgutlu

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