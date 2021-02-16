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Facebook akıllı saat üzerinde çalışıyor

16.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Facebook akıllı saat üzerinde çalışıyor

Facebook donanım alanında geniş çapta girişimlere sahip. Şirketin geçmiş girişimleri, başarılı Oculus VR kulaklıkları ve HTC ile birlikte geliştirilen talihsiz telefonlardı. Şimdi isimsiz bir kaynak, şirketin akıllı saat donanımı üzerine çalıştığını iddia ediyor.

Akıllı saat sektörü akıllı telefonlardan sonra en çok ilgi gören sektör olarak öne çıkıyor. İsimsiz bir kaynak Facebook’un da bu mecraya atıldığını iddia ediyor. Bu durum Facebook için yeni değil. Çünkü sosyal platform devi diğer şirketlerle aynı yolda yürümekte oldukça başarılı. Zira Clubhouse’un başarısından sonra Facebook’un da kendi Clubhouse versiyonu üzeinde çalıştığı bilgisi geçen günlerde internete sızmıştı.

FACEBOOK'TAN AKILLI SAAT ADIMI

Söylentiye göre şirket, bir Android sürümüyle desteklenen akıllı saat projesi üzerine çalışıyor. İddiaya göre ürün bu yıl içinde gelecek. Hatta Facebook, bununla kalmayıp devam ürününü 2023‘te piyasaya sürecek. Facebook her sektörde başarı elde etmeye çalışan azimli bir isim. Ancak elbette, bu çabanın işe yarayıp yaramayacağı belli değil.

Şirket son zamanlarda en çok gizlilik ve güvenlik sorunlarıyla uğraşıyor. Dünyanın her yanından kullanıcılar şirketi bu konuda fazlasıyla meşgul ediyor. Üstelik akıllı saat sektöründe bu sektörde deneyimli çok fazla isim var. Facebook tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen zamanlarda konu hakkında kesin bilgi sahibi olacağız.

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