Facebook akıllı saat üzerinde çalışıyor

Akıllı saat sektörü akıllı telefonlardan sonra en çok ilgi gören sektör olarak öne çıkıyor. İsimsiz bir kaynak Facebook’un da bu mecraya atıldığını iddia ediyor. Bu durum Facebook için yeni değil. Çünkü sosyal platform devi diğer şirketlerle aynı yolda yürümekte oldukça başarılı. Zira Clubhouse’un başarısından sonra Facebook’un da kendi Clubhouse versiyonu üzeinde çalıştığı bilgisi geçen günlerde internete sızmıştı.

FACEBOOK'TAN AKILLI SAAT ADIMI

Söylentiye göre şirket, bir Android sürümüyle desteklenen akıllı saat projesi üzerine çalışıyor. İddiaya göre ürün bu yıl içinde gelecek. Hatta Facebook, bununla kalmayıp devam ürününü 2023‘te piyasaya sürecek. Facebook her sektörde başarı elde etmeye çalışan azimli bir isim. Ancak elbette, bu çabanın işe yarayıp yaramayacağı belli değil.

Şirket son zamanlarda en çok gizlilik ve güvenlik sorunlarıyla uğraşıyor. Dünyanın her yanından kullanıcılar şirketi bu konuda fazlasıyla meşgul ediyor. Üstelik akıllı saat sektöründe bu sektörde deneyimli çok fazla isim var. Facebook tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen zamanlarda konu hakkında kesin bilgi sahibi olacağız.

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