Facebook Alain Cocq'a bir türlü engel olamıyor!

Facebook sözcüsü, yaptığı açıklamalarda ölümcül hasta olan Fransız Alain Cocq ve onun intihar videosu hakkında ince detaylara kadar indi. Ona göre Fransız Alain Cocq’un ölümünü canlı yayınlamak pek doğru değil ve Facebook yasalarına aykırı. Cocq; yasaların “zorunda bıraktığı ıstırabın ne olduğunu Fransızlara göstermek için” böyle bir karar aldığını özellikle belirtti. Ona göre bu girişimi yasaların az da olsa değiştirilmesini sağlayabilir.

ÖTENAZİ İSTEDİ AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Arter duvarlarının birbirine yapışmasına neden olan bir hastalığa sahip olan ve genellikle çok az rastlanan bir hastalığa sahip olan Cocq, birçok kez çeşitli girişimlerde bulundu. Cocq, ötenaziye izin verilmesi için geçtiğimiz günlerde Başkan Emmanuel Macron gibi isimlerle görüşmeye çalıştı ancak bu durum pek sonuç değiştirici olmadı.

ALAİN COCQ HANGİ SOSYAL MEDYA PLATFORMUNU KULLANACAK?

Alain Cocq, canlı yayın için “yedek çözüm” sözü verdi ve Fransa’da bu konuda bazı şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi. Ancak hangi sosyal medya platformunu kullanacağını net bir şekilde ifade etmedi. YouTube ve diğer popüler video devlerini kullanması yüksek bir ihtimal.