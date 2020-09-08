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Facebook Alain Cocq'a bir türlü engel olamıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Fransa’da ölümcül hastalığa yakalanan Alain Cocq ismindeki bir adam her ne yapılırsa yapılsın bir türlü intihar videosu konusunda ikna edilemiyor.

Facebook Alain Cocq'a bir türlü engel olamıyor!

Facebook sözcüsü, yaptığı açıklamalarda ölümcül hasta olan Fransız Alain Cocq ve onun intihar videosu hakkında ince detaylara kadar indi. Ona göre Fransız Alain Cocq’un ölümünü canlı yayınlamak pek doğru değil ve Facebook yasalarına aykırı. Cocq; yasaların “zorunda bıraktığı ıstırabın ne olduğunu Fransızlara göstermek için” böyle bir karar aldığını özellikle belirtti. Ona göre bu girişimi yasaların az da olsa değiştirilmesini sağlayabilir.

ÖTENAZİ İSTEDİ AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Arter duvarlarının birbirine yapışmasına neden olan bir hastalığa sahip olan ve genellikle çok az rastlanan bir hastalığa sahip olan Cocq, birçok kez çeşitli girişimlerde bulundu. Cocq, ötenaziye izin verilmesi için geçtiğimiz günlerde Başkan Emmanuel Macron gibi isimlerle görüşmeye çalıştı ancak bu durum pek sonuç değiştirici olmadı.

ALAİN COCQ HANGİ SOSYAL MEDYA PLATFORMUNU KULLANACAK?

Alain Cocq, canlı yayın için “yedek çözüm” sözü verdi ve Fransa’da bu konuda bazı şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi. Ancak hangi sosyal medya platformunu kullanacağını net bir şekilde ifade etmedi. YouTube ve diğer popüler video devlerini kullanması yüksek bir ihtimal.

İşin ilginç tarafı YouTube başta olmak üzere neredeyse bütün devler bu tür konularda katı kurallara sahip. Özellikle de Facebook en katılardan bir tanesi olarak biliniyor. Alain Cocq isimli bu Fransız hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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