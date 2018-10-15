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Facebook Messenger yeni özellikleri ile çok konuşulacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Whatsapp'a gelen ve kullanıcıların gönderdikleri mesajları geri alabilmesine olanak tanıyan özellik bu kez Facebook Messenger'a geliyor. İşte detaylar!

Facebook Messenger yeni özellikleri ile çok konuşulacak!

Geçtiğimiz günler daha önce Whatsapp'a gelen ve kullanıcıların gönderdikleri mesajları geri alabilmesine olanak tanıyan özelliğin bu kez Facebook Messenger'a geleceğini sizlere aktarmıştık.

Android platformu üzerinde çalışan Facebook Messenger uygulamasında gösterilen bu özelliğin ortaya çıkan görüntülerinde özelliğin nasıl kullanılacağı da belli olmuştu.

Herhangi bir sohbet içerisinde gönderilmiş mesajları düzenlerken, “Mesajı Sil” seçeneğinin hemen üstünde “Mesajı Geri Al” seçeneği görülüyor. Eğer “Mesajı Geri Al” seçeneğine tıklanırsa Facebook Messenger, bunu gerçekten yapıp yapmak istemediğinizi soruyor.
Bu özellik Facebook Messenger'da hayatınızı kurtaracak!

Şimdi ise; kullanıcı sayısının azalması ve genel kullanım oranlarının düşmesinden kaynaklı olarak Facebook, kullanıcıları siteye bağlayabilecek özellikler üzerinde yoğun bir çalışma temposu kuruyor.

Bu özelliklerden biri de Facebook Messenger grup kapasitelerinin artışı olarak karşımıza çıktı. Facebook, Facebook Messenger‘ı sadece iletişime geçmek için değil görüntülü toplantılar, şirket grupları, okul grupları gibi özelleştirilmiş gruplar haline getirmeyi amaçlıyor gibi duruyor.

Şu an ortaya çıkan sızıntılara göre henüz test aşamasında olan bu özelliğin son kullanıcıya ne zaman tam bir şekilde ulaşacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Daha fazla detay geldiği zaman, sizi buradan bilgilendiriyor olacağız. Takipte kalın!

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Messenger teknoloji

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