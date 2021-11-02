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Facebook, Nikaragua’da 'iktidarla bağlantılı' binden fazla trol hesabı kapattı

02.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, Nikaragua'da binden fazla sahte hesabı kapattı. Şirket, hesapların Nikaragua hükümetinin dezenformasyon kampanyasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Facebook, Nikaragua’da 'iktidarla bağlantılı' binden fazla trol hesabı kapattı

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, Nikaragua'da binden fazla sahte hesabı kapattı. Şirket, hesapların Nikaragua hükümetinin dezenformasyon kampanyasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Meta'nın tehdit istihbaratı Başkanı Ben Nimmo'nun AFP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, Facebook'ta kampanyayla bağlantılı 937 hesap, 140 sayfa ve 24 grup; Instagram'da da 363 hesap kapatıldı.

Daniel Ortega'nın hükümeti ve Sandinista partisi tarafından kontrol edilen hesaplar geçtiğimiz ay kapatıldı.

Nimmo, amaçlarının Nikaragua'da hükümet yanlısı ve muhalif görüşler arasında çevirimiçi diyaloğun kolaylaştırılması olduğunu söyledi.

Meta'nın açıklamasına göre kapatılan hesapların arkasında Nikaragua'nın telekom düzenleyici kurumu ve Anayasa Mahkemesi'nin çalışanları da yer alıyor.

Şirketin açıklamasında, sahte hesapların koordine bir şekilde kamusal söylemi manipüle etmek için kullanıldığı belirtiliyor. Facebook'un analizine göre insanlar bu hesapları günlük bir iş karşılığında kontrol ediyorlar.

Nikaragua'da önümüzdeki haftasonu cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Hükümet Haziran ayından beri rejim muhaliflerini ihanet ve kara para aklama suçlarından göz altına alıyor. Birçok kişi bu suçlamaların asılsız olduğunu ve Ortega'nın yeniden seçilmesine hizmet ettiğini söylüyor. ABD, seçimleri 'gözboyama' olarak tanımlamıştı.

Dezenformasyon kampanyasının 2018'de muhalefeti karalamak için başlatıldığı iddia ediliyor. Ardından TikTok ve Twitter gibi diğer platformlara da yayıldı.

2018'de Ortega'nın iktidarına karşı ülkede yapılan protestolar 300'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. On binlerce kişi ise kaçarak ülkeyi terk etmişti.

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