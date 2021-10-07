"Facebook'taki 1.5 milyar kişinin verileri çalındı" iddiası

Dünyanın en büyük sosyal medya sitelerinden birisi, belki de birincisi olan Facebook ile alakalı internette dolaşan bir iddia, okuyanları gerçekten hayrete düşürdü. Yurt dışındaki forumlarda yayılan o iddiaya göre bir internet kullanıcısı, tamı tamına 1,5 milyar Facebook kullanıcısının adı, soyadı, mail adresi ve telefon bilgilerini satışa sundu.

HERKESE AÇIK BİLGİLER DEPOLANMIŞ

Aslında bu doğrudan bir Facebook zafiyeti ya da güvenlik açığı değil. Çünkü bu internet kullanıcısı, söylenenlere göre bir şekilde Facebook’daki hesapların herkese açık bilgilerini depolamış ve bunları satışa çıkarmış. Yani anlayacağınız, aslında bu bilgilere herhangi birisi ulaşabilir. Bununla birlikte 1,5 milyar hesap bilgisi demek Facebook’un bütün kullanıcılarının yarısı manasına geliyor.

1 MİLYON KİŞİNİN VERİSİNE 5 BİN DOLAR

Diğer taraftan, herhangi birisinin muhtemelen bir yazılım desteği ile bu kadar ciddi bir veri tabanı oluşturabilmesi, okları yeniden Facebook’a çeviriyor. Bununla birlikte söz konusu internet kullanıcısı, bu data paketlerinden her 1 milyon kişilik paketi 5.000 dolar karşılığında sattığını duyurdu. Ancak bu kişiye para göndererek söz konusu veri paketlerini almak isteyenlerin, ödemeyi yapmasına rağmen paketleri alamadıklarını iddia ettiklerini de belirtelim.

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