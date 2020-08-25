Facebook, Tayland hükümetinin baskısıyla kraliyeti eleştiren gruba erişimi sınırladı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Tayland'da kraliyetin tartışıldığı 1 milyon üyeli bir gruba ülkeden erişimi, hükümetin dava açma tehdidi üzerine engelledi. Şirket BBC'ye Bangkok hükümetinin baskısına karşı kendilerinin de yasal yollara başvurmaya hazırlandığını söyledi. Kraliyeti eleştirmenin yasak olduğu Tayland'da son zamanlarda yapılan hükümet karşıtı gösterilerde daha önce hiç görülmeyen bir şekilde kraliyetin de reformdan geçirilmesi talebi dile getiriliyor. 'Royalist Marketplace' (Kraliyet Çarşısı) adlı gruba Tayland'dan erişim Facebook tarafından Pazartesi akşamından itibaren engellendi. Yurt dışından internete girenler hala gruba girebiliyor. Grubun yöneticisi Pavin Chachavalpongpun BBC'ye, "1 milyon üyesi olması grubun ne kadar popüler olduğunu gösteriyor" dedi. Chachavalpongpun grubun "kraliyetle ilgili ciddi tartışmalara alan sunduğunu ve Tayland halkının bu konuda görüşlerini, iktidarını sürdürmesini sağlayan orduyla yakın ilişkiler içindeki kraliyetin siyasi müdahale olmaksızın özgürce ifade edebilmesini sağladığını" söylüyor.

Grubun kurucusu Chachavalpongpun Japonya'da yaşayan bir akademisyen. Engelleme üzerine hemen aynı akşam kurduğu yeni grup bir gecede 400 bin takipçiye ulaşmış. Facebook ne diyor? Facebook, grubu kapatmak zorunda kaldığını BBC'ye yaptığı açıklamada doğruladı ve "Tayland hükümetinin yasadışı diye nitelediği içeriğe erişimi sınırlamak zorunda kaldığını" bildirdi. "Bu tür talepler çok aşırı, uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı ve insanların kendilerini ifade etme imkanlarını felce uğratıcı bir etkisi var" diyen Facebook, baskılara karşı kendilerinin de yasal yollara başvurmaya hazırlandıklarını söylüyor. Tayland'ın Facebook'u içerik erişimini sınırlamaya zorlaması insan hakları grupları tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. ABD merkezli Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) Asya masası başkanı John Sifton "Tayland hükümeti bir kez daha geniş kapsamlı ve hak kısıtlayıcı yasalarını Facebook'u temel bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü kapsamındaki içerikleri sınırlamaya zorlamak amacıyla kötüye kullandı" dedi.