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Facebook ve Twitter, Trump'ın 'Çocukların koronavirüse karşı bağışıklığı var' dediği mesajı 'zararlı içerik' olarak engelledi

06.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Facebook ve Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çocuklar Covid-19'a hemen hemen bağışıklı" dediği mesajını engelledi. Facebook, Trump'ın Fox News televizyonundaki röportajında söylediği bu sözlerin yer aldığı klibi "Zararlı içerik" olarak kabul edip sildi.

Facebook ve Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çocuklar Covid-19'a hemen hemen bağışıklı" dediği mesajını engelledi.

Facebook, Trump'ın Fox News televizyonundaki röportajında söylediği bu sözlerin yer aldığı klibi "Zararlı içerik" olarak kabul edip sildi.

Twitter da aynı klibi yayımlayan, Trump'ın seçim kampanyası ekibine ait bir hesabı askıya aldı. Bu içerik kaldırılıncaya kadar hesabın açılmayacağı uyarısından sonra mesajın silindiği görüldü.

ABD kamu sağlığı yetkilileri, çocukların koronavirüse karşı bağışıklığı olmadığını söylüyor.

Donald Trump

Facebook ilk kez Trump'ın mesajını sildi

Facebook sözcüsü Çarşamba gecesi, "Bu video bir grup insanın Covid-19'a bağışıklı olduğu iddiasını içermektedir. Bu yanlış bilgi kurallarımızı ihlal etmektedir" dedi.

Facebook ilk kez Trump'ın bir mesajını siliyor. Şirket daha önce Trump'ın Nazi Almanyası sembolünün kullanıldığı bir reklamını kaldırmıştı.

Daha sonra Twitter da aynı gerekçeyle bu mesajı paylaşan @TeamTrump adlı hesabı dondurdu.

Twitter geçen ay da koronavirüs ve hidroksiklorokin adlı ilaçla ilgili yanlış bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump'ın hesabını bir süre dondurmuştu.

Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk da Mart'ta Twitter'da benzer bir mesaj paylaşmıştı. Ancak Twitter o zaman bu mesajın kurallarını ihlal etmediğini açıklamıştı.

Trump dün Fox News'ta telefonla katıldığı bir programda tüm ülkede okulların açılması zamanının geldiğini söylemiş ve "Çocuklara bakarsanız, onlar neredeyse- hemen hemen kesin olarak- bu hastalığa bağışıklı. Bizden daha iyi bir bağışıklık sistemleri var. Onlar için bir sorun yok" demişti.

Koronavirüs çocuklar için ne kadar tehlikeli?

Çocuklar koronavirüse yakalanabiliyor. Ama bu virüsten hasta olmaları riski son derece düşük. Yetişkinler ve özellikle ileri yaştaki yetişkinlerin - bu virüsten ağır hasta olmaları ya da komplikasyonlardan hayatlarını kaybetmeleri ihtimali çok daha fazla.

Hastanede tedavi gören 55 bin'den fazla kişiyi kapsayan bir araştırmada, hastaların sadece binde sekizinin 19 yaşın altında olduğu belirtilmişti.

26 ülkeden 7.780 koronavirüs hastası çocukla ilgili bir araştırmada da bu kişilerin 5'te 1'inin hiçbir belirti göstermediği, yine 5'te 1'lik bir bölümünün de akciğerlerinde lezyon oluştuğu bilgisi yer almıştı.

Bu kişilerin yüzde 3,3'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğü ve yedisinin öldüğü belirtiliyor.

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