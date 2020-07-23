Faciaya ramak kala! Otobüs sıkıştırınca...

Kaza, Büyükçekmece-Silivri istikameti E-5 yanyol da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BY 748 plakalı araç sürücüsü Yusuf Y. seyir halindeyken, yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Y. benzin istasyonu dalarak tanıtım panolarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkışırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın tüpleriyle aracın yanına gelen vatandaşlar, tedbir amaçlı içine sıktı. Aracın benzin pompalarına gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)
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