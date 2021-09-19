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Faciayı korna çalarak engelledi! Çorum'da korkunç olay

19.09.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da freni boşalan kamyon, parka girdi. Hafriyat yüklü kamyon, çok sayıda kişinin bulunduğu parkta istinat duvarını yıkarak ağaçları devirdi. Korna çalarak çevredekileri uyaran şoför facianın önüne geçilmesini sağladı. Sürücü kazada ağır yaralandı.

Faciayı korna çalarak engelledi! Çorum'da korkunç olay

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Diyar Günen'in kullandığı hafriyat yüklü kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen kamyonda korna çalarak sürücüler ile çevredekileri uyaran Günen, yaklaşık 800 metre sonra aracıyla eski devlet hastanesi kavşağındaki kaldırım ile Yunus Emre Parkı'nın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan istinat duvarını da aşan kamyon, parka girdi. Parktaki 3 çam ağacını da yıkan kamyon güçlükle durdu. Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan Günen, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Günen'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

"KAMYONU TERK ETMEDİ, BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ"

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kamyon sürücünün, kornaya basarak parktaki vatandaşları uyardığı, kontrolden çıkan kamyonu terk etmeyerek büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Kazayı gören Yasemin Kantarcı "Neye uğradığımı şaşırdım. Sürücü kornaya basa basa geliyordu. Acı bir korna sesiydi. Önce kavşakta bulunan kaldırıma ardından duvara çarptıktan sonra parkın içerisine girdi. Ağaçlar yıkıldı, ortalık toz duman oldu. Gerçekten çok sayıda insanın hayatını kurtardı. Korna çalarak insanları uyardı. Kamyondan atlamadı. 'Araç nereye giderse gitsin' demedi. Allah şifalar versin. Parkta insanlar vardı ancak herkes kaçışmıştı. İnsanlar nereye uğradığını şaşırdı" diye konuştu.

DHA

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