Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atandı

Yeni hükümetin kurulmasının ardından merakla beklenen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Fahrettin Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

Fahrettin Altun, atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'ERDOĞAN'A TENSİPLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM'

"İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 8, 2023



