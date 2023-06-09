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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atandı

09.06.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atandı

Yeni hükümetin kurulmasının ardından merakla beklenen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Fahrettin Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

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Fahrettin Altun, atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'ERDOĞAN'A TENSİPLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM'

"İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."


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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı

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