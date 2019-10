Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altun'un açıklamaları şöyle:

"DEAŞ elebaşının öldürülmesi, tüm dünyadaki terörle mücadele operasyonları açısından büyük bir başarı ve DEAŞ’ın bölgede kalıcı olarak yenilmesine yönelik önemli bir adımdır. Bu mücadele, kesintisiz bir şekilde devam etmelidir.

Türkiye, her zaman olduğu gibi, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelede müttefiklerinin yanındadır. Ortaya çıktığından beri DEAŞ’ın büyük saldırılarının hedefi olan Türkiye, tüm imkanlarıyla bu terör örgütüne karşı yoğun bir şekilde mücadele etmiştir.

The killing of DAESH’s leader is a great success for counter terrorism operations around the world and an important step towards the enduring defeat of DAESH in the region.



The fight needs to continue without interruption.