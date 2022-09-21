Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davasında karar

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davada tutuksuz yargılanan Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Duruşmaya CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.

"TAMAMEN SİYASİ İDEOLOJİLERLE BU FİİLİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı, "Dosya kapsamı ve yapılan savunmalardan atılı suçun işlendiği anlaşılmaktadır. Sanık, kaçak yapının olduğu iddia ettiği vakıflar arazisinin yerini bile gösterememiştir. Tamamen siyasi ideolojilerle bu fiili gerçekleştirmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

MAHKEMEDEN KARAR

Suat Özçağdaş son savunmasında "Savcılık makamı tarafından atılı suçu işlemedim. İddiaları kabul etmiyorum, fotoğrafta bahçeli ev yok, boş arazi var. Daha önce hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmemiştim ama, şimdi kabul ediyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, Özçağdaş'ın beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyordu. İddianamede sanık Özçağdaş'ın 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: DHA

