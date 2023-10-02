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Faik Öztrak'ın açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki: Hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı

02.10.2023 23:13 | Son Güncelleme:
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CHP sözcüsü Faik Öztrak PKK'nın Ankara'da gerçekleştirdiği bomba eylemiyle alakalı iktidarı hedef almıştı. Öztrak'ın yaptığı açıklamalara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

Faik Öztrak'ın açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki: Hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı

CHP sözcüsü Faik Öztrak, PKK'nın Ankara'da gerçekleştirdiği bomba eylemiyle alakalı iktidarı hedef almış ve 'Sarayın sıkıştığında terör kartına nasıl sarıldığı hala hafızalarımızda' açıklamasını yapmıştı. Öztrak'ın yaptığı açıklamalara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

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Dağ, sosyal medya hesabından Öztrak'ın açıklamalarını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı;

"CHP Sözcüsü, yaptığı açıklamayla alçak terör örgütüne parmak ısırtmış, muhakeme yetisini ne denli yitirdiğini kamuoyu önünde ilan etmiştir.Kan donduran ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu yaklaşım, bir Türkiye düşmanlığı vesikasıdır. Seçim bitti, kaybettiniz Sn. Öztrak. Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı."


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Faik Öztrak Hamza Dağ tepki

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