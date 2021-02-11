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'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapis

11.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapis

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan kadın öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Olayın ardından Halil Ayaz'ı telefonla arayan tanımadığı bir kişinin ise, "Evine adam yollarım, kaç paran var ki? Adliyeye gel, hakimi de savcıyı da bak nasıl dövüyorum" diye tehdit ettiği blirtildi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde 2019 Aralık ayında bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Ayaz, sitede oturan ilkokul öğretmeni A.Ö. ile karşılaştı. Siteden taşınanların kullanmadıkları eşyaları ihtiyacı olanlara verilmesi için bıraktığı depodaki karşılaşma sırasında iddiaya göre A.Ö., "Bunları burada niye tutuyorsunuz, kaldırın. Fakirlerle uğraşmayın" diyerek Halil Ayaz'ı aşağıladı. Daha sonra A.Ö., otoparkta küçük kızıyla oynarken Halil Ayaz'a yönelik 'fakir' diyerek hakaretlerini sürdürdü. Halil Ayaz, site yönetimine olayla ilgili bilgi verdikten sonra ilkokul öğretmenliği yapan A.Ö. hakkında savcılığa 'hakaret' ve 'mobbing' uygulamaktan suç duyurusunda bulundu. Halil Ayaz ayrıca A.Ö.'yü öğretmen olduğu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayet etti.

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'FAKİRLİK İĞRENÇTİR DİYORUM'

Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava pazartesi günü görüldü. Duruşmaya sanık A.Ö. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür. Ben suça konu olan sözleri şikayetçiye hitaben veya onu kastederek söylemedim. Şikayetçi, sitede çalışmanın verdiği avantaj ile suça konu olan sözleri söylediğim anı benim haberim olmadan çekmek suretiyle suç işlemiştir. Beraatıma karar verilmesini isterim" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Şikayetçi Halil Ayaz ve avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sanık A.Ö.'yü 5 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın cezasını 6 bin lira paraya çevirdi.

TELEFONLA TEHDİT EDİLDİ

Dün olayla ilgili Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne gelen soruşturmacılara ifade veren şikayetçi Halil Ayaz, olayın yerel bir internet sitesinde haber olması üzerine tehdit telefonu aldığı iddiasıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda da bulundu.

'KIZIYLA KONUŞURKEN BENİ HEDEF ALIYOR BANA BAKIYORDU'

Emniyette ifade vermesinin ardından DHA muhabirine konuşan Halil Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kapalı otoparkta olduğum sırada A.Ö. otomobiliyle geldi. 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakan A.Ö., 5-6 yaşlarındaki kızını karşısına alarak 'Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar. Zengin ve asil kızım benim. Anası da zengin, dedesi de zengin, ölmemiş dedeleri zengin, ölmüş dedeleri de zengin, o mezardaki dedeleri bile zengin mezardaki' diyerek bana hakarette bulundu. Kızıyla konuşurken doğrudan beni hedef alıyor, bana bakıyordu. Konuyu site yönetim ve denetimine ilettikten sonra A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundum."

'ŞAHIS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Suç duyurusunda bulunmasının ardından sitenin havuzunda çalışırken A.Ö.'nün kızıyla birlikte yanına geldiğini belirten Halil Ayaz, "'Fakirlerin çocukları engelli ve sakat doğar. Bunların evine ve yanına kesinlikle gitme. Böyle insanlardan uzak dur. Seni taciz ederler' dedi. Yine site yönetimi ve denetçilerinin bilgileri dahilinde şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Bugün ilk dava sonuçlandı, mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere sanığı cezalandırdı. Diğer davamız sürüyor" diye konuştu.

'ADLİYEYE GELİRİM, HAKİMİ DE SAVCIYI DA DÖVERİM'

Gün içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden arandığını belirten Halil Ayaz onlara da yaşadıklarını anlattığını belirtti. Olayla ilgili bir internet sitesinde haber çıktığını belirten Halil Ayaz, dün saat 19.00 sıralarında tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Beni aradılar, bana 'seni öldürürüz, seni keseriz, evine adam yollarız, fakirlerin kurşunları ağır olur', buna benzer kelimeler söyledi. Ben dedim ki, 'Bu işin savcılığı var, bu işler böyle olmaz, savcının hakimin verdiği kararlar geçerlidir. Sizinki geçerli değildir'. Bunun üzerine telefondaki şahıs, 'Adliyeye gelirim, hakimi de, savcıyı da döverim. Şöyle yaparım, böyle yaparım' dedi" diye konuştu.

Halil Ayaz, polise giderek, kendisini tehdit eden kişiden de şikayetçi olduğunu söyledi.

HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KAMERADA

Öte yandan A.Ö.'nün sitenin kapalı otoparkında, Halil Ayaz'a hakaret ettiği iddia edilen anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olayın internette haber olmasının ardından Halil Ayaz'ı arayan kimliği belirsiz kişinin kendisini tehdit ettiği anlar da ses kayıtlarında yer aldı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende fakirim kiracıyim vede işsizim ama bunu devletime bağlamıyorum bu benim sorunum ayrıca fakirlik hem güzel yanları var hemde kötü yanları

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