'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapis

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde 2019 Aralık ayında bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Ayaz, sitede oturan ilkokul öğretmeni A.Ö. ile karşılaştı. Siteden taşınanların kullanmadıkları eşyaları ihtiyacı olanlara verilmesi için bıraktığı depodaki karşılaşma sırasında iddiaya göre A.Ö., "Bunları burada niye tutuyorsunuz, kaldırın. Fakirlerle uğraşmayın" diyerek Halil Ayaz'ı aşağıladı. Daha sonra A.Ö., otoparkta küçük kızıyla oynarken Halil Ayaz'a yönelik 'fakir' diyerek hakaretlerini sürdürdü. Halil Ayaz, site yönetimine olayla ilgili bilgi verdikten sonra ilkokul öğretmenliği yapan A.Ö. hakkında savcılığa 'hakaret' ve 'mobbing' uygulamaktan suç duyurusunda bulundu. Halil Ayaz ayrıca A.Ö.'yü öğretmen olduğu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayet etti. 'FAKİRLİK İĞRENÇTİR DİYORUM' Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava pazartesi günü görüldü. Duruşmaya sanık A.Ö. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür. Ben suça konu olan sözleri şikayetçiye hitaben veya onu kastederek söylemedim. Şikayetçi, sitede çalışmanın verdiği avantaj ile suça konu olan sözleri söylediğim anı benim haberim olmadan çekmek suretiyle suç işlemiştir. Beraatıma karar verilmesini isterim" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ Şikayetçi Halil Ayaz ve avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sanık A.Ö.'yü 5 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın cezasını 6 bin lira paraya çevirdi. TELEFONLA TEHDİT EDİLDİ Dün olayla ilgili Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne gelen soruşturmacılara ifade veren şikayetçi Halil Ayaz, olayın yerel bir internet sitesinde haber olması üzerine tehdit telefonu aldığı iddiasıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda da bulundu. 'KIZIYLA KONUŞURKEN BENİ HEDEF ALIYOR BANA BAKIYORDU' Emniyette ifade vermesinin ardından DHA muhabirine konuşan Halil Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kapalı otoparkta olduğum sırada A.Ö. otomobiliyle geldi. 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakan A.Ö., 5-6 yaşlarındaki kızını karşısına alarak 'Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar. Zengin ve asil kızım benim. Anası da zengin, dedesi de zengin, ölmemiş dedeleri zengin, ölmüş dedeleri de zengin, o mezardaki dedeleri bile zengin mezardaki' diyerek bana hakarette bulundu. Kızıyla konuşurken doğrudan beni hedef alıyor, bana bakıyordu. Konuyu site yönetim ve denetimine ilettikten sonra A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundum."