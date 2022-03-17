Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuran 45 yaşındaki Tunuslu kadın hakkında ortaya çıkan gerçek şok etkisi yarattı.

Taramalar sonucu öncelikle vücudun bir enfeksiyonla savaştığı ortaya çıktı. Yapılan röntgen çekimi sonrası ise cam tespit edildi. Yıllardır duran camın dışı zaman içinde mesane taşıyla çevrildiği için hemen fark edilemedi.

Kadının mesanesindeki cam idrar yollarını tıkadığı için yıllar içinde bardağın etrafı sert mineral kütleler tarafından örtülmüştü. Doktorlar hem mesane taşını hem de 4 yıldır orada duran bardağı çıkarmak için hastayı ameliyata aldı.

İddialara göre; Tunuslu kadın bardağı cinsel ilişki oyuncağı olarak kullandı. Doktorlar, insanların ya zihinsel sağlık sorunları nedeniyle ya da zevk için kasıtlı olarak cinsel organlarına veya vücudun başka yerlerine çeşitli cisimler soktuklarını ancak bunu kesinlikle tavsiye etmediklerini dile getirdi. 45 yaşındaki Tunuslu kadın, ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi.



