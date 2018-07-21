Faranjit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte ne kadar dikkat edilirse edilsin soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklar kısa sürede salgın haline dönüşebilir. Herkesin elinde mendil, çantasında portakal suyuyla dolaştığı bu salgın dönemlerinde hastaya en rahatsızlık verici şeylerden biri de boğazındaki ağrı yani faranjittir. Viral enfeksiyona bağlı faranjit, çoğunlukla zararsız olsa da yarattığı semptomlar kişiyi bitap düşürebilir. Faranjit Nedir? Boğazın arka bölümünde yer alan yutakta oluşan iltihaplanmaya faranjit denir. Halk arasında yaygın olarak "boğaz ağrısı" olarak bilinen faranjit, oluştuğu bölgede kaşıntı hissine ve hastanın zor yutkunmasına sebep olur. Faranjitin sebep olduğu boğaz ağrısı doktor ziyaretlerinin en yaygın sebebidir. Faranjit çoğunlukla senenin soğuk aylarında meydana gelir ve işe gitmemek için alınan raporların çoğuna bu hastalık sebep olur. Faranjitin doğru bir biçimde tedavi edilebilmesi için ardında yatan sebebin tespit edilmesi gerekebilir. Faranjite bağlı boğaz ağrısı, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar sebebiyle oluşabilir.

Faranjit Neden Olur? Virüsler, boğaz ağrısındaki en yaygın sebeplerdir. Faranjit, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi viral enfeksiyonlar nedeniyle görülür. Bu enfeksiyonlar antibiyotik tedavisine yanıt vermez ve tedavi ancak semptomların yarattığı sıkıntıları dindirmek için yapılır. Daha az görülmekle birlikte bakteriyel enfeksiyonlar da faranjite sebep olur ve bu durumda antibiyotik tedavisi gerekir. Bakteriyel enfeksiyona bağlı faranjitin en yaygın sebebi A grubundan streptokok adı verilen ve zincir biçimli koloniler halinde oluşan bir bakteri tipidir. Belsoğukluğu, klamidya ve difteri gibi hastalıklar da faranjite neden olabilir. Soğuk ortamlarda uzun süre bulunmak ya da bu mikrobu taşıyan kişilerle aynı havayı solumak faranjite yakalanma riskini artırır. Özellikle sağlık sektöründe, alerji ve sinüs enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğü bölümlerde çalışan kişilerde bu risk daha yüksektir. Ayrıca sigara dumanına maruz kalmak da faranjit oluşmasını tetikleyebilir. Faranjite sebep olan başat aktörler: Kızamık,

Adenovirüs adlı soğuk algınlığına sebep olan virüs,

Suçiçeği,

Kuş palazı,

A grubu streptokok virüsleri,

Boğmaca olarak sıralanabilir.

Faranjitin Belirtileri Nelerdir? Bakterinin vücuda girmesinden sonraki yayılma evresi iki ile beş gün arasında değişir. Faranjite neden olan sebeplere bağlı olarak görülen semptomlar farklılık gösterir. Kuru, kaşıntılı, ağrılı boğaz, soğuk algınlığı ve grip

Hapşırma

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Öksürük

Halsizlik

Kas ağrısı

Titreme

Ateş gibi belirtiler görülmesine neden olur. Grup A streptokoka bağlı faranjitlerde hastada: Yutkunmada zorlanma

Boğazda beyaz ya da gri berelerle birlikte kızarıklık

Lenf bezlerinde şişme

Ateş

Titreme

İştah kaybı

Bulantı

Ağızda alışkın olunmayan tat hissi

Vücutta kırgınlık halleri oluşur. Soğuk algınlığı ya da gripten dolayı boğaz ağrısı yaşamaya başlayan kişiler faranjit bulaşıcı mıdır merak etmeye başlarlar. Faranjit hastası kişilerin birer bulaştırıcıya dönüşmeleri, hastalığın nedenine göre değişkenlik gösterir. Eğer viral enfeksiyona bağlı faranjit oluşmuşsa, hastanın ateş yüksekliği normal seviyelere gelene kadar mikrop bulaştırabilir. Streptokok boğaz ağrısındaysa antibiyotik alımının üzerinden 24 saat geçene kadar kişi, hastalığı bulaştırıcı özelliktedir. Faranjit kaç günde geçer sorusunun cevabı, hastalığın viral enfeksyon mu yoksa bakteriyel kaynaklı mı olduğuna göre değişir. Soğuk algınlığına bağlı faranjit çoğunlukla en fazla on gün sürer. Ateş ve diğer belirtileri üç ile beş gün arasında görülmeyi sürdürebilir. Eğer faranjit soğuk algınlığına bağlı bir virüsten kaynaklıyorsa semptomlar hastalık süresince görülmeye devam eder.

Faranjit Nasıl Tespit Edilir? Tek başına boğaz ağrısı ya da boğazda kaşıntı hissi faranjit oluştuğu anlamına gelmez. Bu şikayetle bir Kulak Burun Boğaz doktoruna gidildiğinde sebebine bağlı olarak birkaç farklı testle hastalık tespit edilmeye çalışılır. Fiziksel muayene

Eğer faranjit belirtileri gösteriyorsanız doktorunuz boğazınıza bakarak beyaz ya da gri yaraların, kızarma ya da şişme oluşup oluşmadığına bakar. Ayrıca duruma göre kulaklar ve burun da incelenir. Lenf bezlerinin şişip şişmediğini anlayabilmek için boynunuzun iki yanını elle kontrol eder. Boğaz kültürü

Eğer doktorunuz kronik faranjit ya da strepokoka bağlı boğaz ağrısından şüpheleniyorsa sizden boğaz kültürü isteyebilir. Boğaz kültürü, ucunda pamuk olan bir çubukla boğazınızdaki hastalıklı bölgeden sıvı alınmasıyla yapılır. Boğaz kültürü muayenehanede yapılabilecek kadar kolay bir yöntemdir. Bazı durumlarda boğaz kültürü hemen sonuçlanabildiği gibi gerekli görülmesi halinde kapsamlı inceleme için örneğiniz laboratuvara gönderilebilir. Buradan da en geç 24 saat içerisinde sonuçlar verilir.