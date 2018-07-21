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Faranjit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Deniz Pervin Deniz Pervin
SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

Faranjit neden olur ve nasıl tedavi edilir sorularının cevabı genelde halk arasında yaygın olarak bilinse de geçmeyen ya da kronikleşen durumlarda altında başka sebepler yatabilir. Özellikle bakteriyel kaynaklı faranjitlerde hastanın durumu dikkatle gözlemlenmelidir.

Faranjit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte ne kadar dikkat edilirse edilsin soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklar kısa sürede salgın haline dönüşebilir. Herkesin elinde mendil, çantasında portakal suyuyla dolaştığı bu salgın dönemlerinde hastaya en rahatsızlık verici şeylerden biri de boğazındaki ağrı yani faranjittir. Viral enfeksiyona bağlı faranjit, çoğunlukla zararsız olsa da yarattığı semptomlar kişiyi bitap düşürebilir.

Faranjit Nedir?

faranjit-nedenleri-tedavisi

Boğazın arka bölümünde yer alan yutakta oluşan iltihaplanmaya faranjit denir. Halk arasında yaygın olarak "boğaz ağrısı" olarak bilinen faranjit, oluştuğu bölgede kaşıntı hissine ve hastanın zor yutkunmasına sebep olur.

Faranjitin sebep olduğu boğaz ağrısı doktor ziyaretlerinin en yaygın sebebidir. Faranjit çoğunlukla senenin soğuk aylarında meydana gelir ve işe gitmemek için alınan raporların çoğuna bu hastalık sebep olur. Faranjitin doğru bir biçimde tedavi edilebilmesi için ardında yatan sebebin tespit edilmesi gerekebilir. Faranjite bağlı boğaz ağrısı, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar sebebiyle oluşabilir.

Faranjit Neden Olur?

faranjit-nedenleri-tedavisi

Virüsler, boğaz ağrısındaki en yaygın sebeplerdir. Faranjit, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi viral enfeksiyonlar nedeniyle görülür. Bu enfeksiyonlar antibiyotik tedavisine yanıt vermez ve tedavi ancak semptomların yarattığı sıkıntıları dindirmek için yapılır.

Daha az görülmekle birlikte bakteriyel enfeksiyonlar da faranjite sebep olur ve bu durumda antibiyotik tedavisi gerekir. Bakteriyel enfeksiyona bağlı faranjitin en yaygın sebebi A grubundan streptokok adı verilen ve zincir biçimli koloniler halinde oluşan bir bakteri tipidir. Belsoğukluğu, klamidya ve difteri gibi hastalıklar da faranjite neden olabilir.

Soğuk ortamlarda uzun süre bulunmak ya da bu mikrobu taşıyan kişilerle aynı havayı solumak faranjite yakalanma riskini artırır. Özellikle sağlık sektöründe, alerji ve sinüs enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğü bölümlerde çalışan kişilerde bu risk daha yüksektir. Ayrıca sigara dumanına maruz kalmak da faranjit oluşmasını tetikleyebilir. Faranjite sebep olan başat aktörler:

Kızamık,
Adenovirüs adlı soğuk algınlığına sebep olan virüs,
Suçiçeği,
Kuş palazı,
A grubu streptokok virüsleri,
Boğmaca olarak sıralanabilir.

Faranjitin Belirtileri Nelerdir?

faranjit-nedenleri-tedavisi

Bakterinin vücuda girmesinden sonraki yayılma evresi iki ile beş gün arasında değişir. Faranjite neden olan sebeplere bağlı olarak görülen semptomlar farklılık gösterir.

  • Kuru, kaşıntılı, ağrılı boğaz, soğuk algınlığı ve grip
  • Hapşırma
  • Burun akıntısı
  • Baş ağrısı
  • Öksürük
  • Halsizlik
  • Kas ağrısı
  • Titreme
  • Ateş gibi belirtiler görülmesine neden olur.

Grup A streptokoka bağlı faranjitlerde hastada:

  • Yutkunmada zorlanma
  • Boğazda beyaz ya da gri berelerle birlikte kızarıklık
  • Lenf bezlerinde şişme
  • Ateş
  • Titreme
  • İştah kaybı
  • Bulantı
  • Ağızda alışkın olunmayan tat hissi
  • Vücutta kırgınlık halleri oluşur.

Soğuk algınlığı ya da gripten dolayı boğaz ağrısı yaşamaya başlayan kişiler faranjit bulaşıcı mıdır merak etmeye başlarlar. Faranjit hastası kişilerin birer bulaştırıcıya dönüşmeleri, hastalığın nedenine göre değişkenlik gösterir. Eğer viral enfeksiyona bağlı faranjit oluşmuşsa, hastanın ateş yüksekliği normal seviyelere gelene kadar mikrop bulaştırabilir. Streptokok boğaz ağrısındaysa antibiyotik alımının üzerinden 24 saat geçene kadar kişi, hastalığı bulaştırıcı özelliktedir.

Faranjit kaç günde geçer sorusunun cevabı, hastalığın viral enfeksyon mu yoksa bakteriyel kaynaklı mı olduğuna göre değişir. Soğuk algınlığına bağlı faranjit çoğunlukla en fazla on gün sürer. Ateş ve diğer belirtileri üç ile beş gün arasında görülmeyi sürdürebilir. Eğer faranjit soğuk algınlığına bağlı bir virüsten kaynaklıyorsa semptomlar hastalık süresince görülmeye devam eder.

Faranjit Nasıl Tespit Edilir?

faranjit-nedenleri-tedavisi

Tek başına boğaz ağrısı ya da boğazda kaşıntı hissi faranjit oluştuğu anlamına gelmez. Bu şikayetle bir Kulak Burun Boğaz doktoruna gidildiğinde sebebine bağlı olarak birkaç farklı testle hastalık tespit edilmeye çalışılır.

  1. Fiziksel muayene
    Eğer faranjit belirtileri gösteriyorsanız doktorunuz boğazınıza bakarak beyaz ya da gri yaraların, kızarma ya da şişme oluşup oluşmadığına bakar. Ayrıca duruma göre kulaklar ve burun da incelenir. Lenf bezlerinin şişip şişmediğini anlayabilmek için boynunuzun iki yanını elle kontrol eder.

  2. Boğaz kültürü
    Eğer doktorunuz kronik faranjit ya da strepokoka bağlı boğaz ağrısından şüpheleniyorsa sizden boğaz kültürü isteyebilir. Boğaz kültürü, ucunda pamuk olan bir çubukla boğazınızdaki hastalıklı bölgeden sıvı alınmasıyla yapılır. Boğaz kültürü muayenehanede yapılabilecek kadar kolay bir yöntemdir. Bazı durumlarda boğaz kültürü hemen sonuçlanabildiği gibi gerekli görülmesi halinde kapsamlı inceleme için örneğiniz laboratuvara gönderilebilir. Buradan da en geç 24 saat içerisinde sonuçlar verilir.

  • Kan testi
    Eğer tüm tedavi uygulamalarına rağmen bir sonuç elde edilemediyse hastaya kan testi yapılarak faranjitin altında yatan asıl sebep tespit edilir. El üstünden ya da koldan alınan bir tüp kan laboratuvara gönderilir ve sonuçlara göre hastada daha ciddi bir rahatsızlığın olup olmadığı öğrenilir. Tam kan sayımı testi sayesinde yalnızca faranjit değil, diğer olası hastalıklar da tespit edilmiş olur.

    • Faranjit Nasıl Tedavi Edilir?

    faranjit-nedenleri-tedavisi

    Halk arasında soğuk algınlığı gibi mevsime bağlı hastalıklarla ilgili "doktora gidersen bir haftada gitmezsen yedi günde geçer" şeklinde bir söylem vardır. Bu söylem özellikle viral enfeksiyona bağlı durumlar için doğrudur. Viral enfeksiyonlara bağlı faranjit, herhangi bir tedaviye ilaç duyulmadan bir hafta ile 10 gün arasında kendiliğinden geçer. Bu dönemde doktorunuz,

    • Boğaz pastili
    • Ağrı kesici
    • Hidroklorür içeren spreyler gibi semptomların yarattığı rahatsızlıkları azaltan bazı ilaçlar yazabilir.
      Ancak bakteriyel kaynaklı durumlarda ise antibiyotik kullanımı gerekebilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin yaptığı çalışmalara göre amoksilin ve penisilin bakteriyel faranjitlerin tedavisinde en yararlı etken maddelerdir. Ancak burada hastanın penisiline alerjisi olup olmadığı belirlenmelidir. Aksi halde alerjik reaksiyon çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Tedavinin sonuca ulaşabilmesi için yazılan antibiyotiklerin tamamının tüketilmesi gerekir. Hasta iyileştiğini düşünerek ilaç kullanımını bırakırsa tamamen yok olmayan bakteriler yeniden üreyebilir. Antibiyotik kullanımı hastalığın şiddetine bağlı olarak 7-10 gün arasında sürer.

    Faranjite Ne İyi Gelir?

    faranjit-nedenleri-tedavisi

    Altında ciddi sebepler yatmayan faranjit kendi kendine geçebilir ancak vücutta yarattığı etkileri azaltabilmek için evde uygulanabilecek bazı yöntemler vardır. Bu sayede kişi hem hastalığı daha çabuk atlatabilir hem de iş hayatından uzak kalmamış olur.

    • Dehidrasyonu önlemek için sıvı tüketilmesi
    • Doğal et suyu içeren gıdalar tüketilmesi
    • Ilık tuzlu suyla gargara yapılması
    • Ortamdaki nem oranının artırılması
    • Dinlenilmesi, hastalığın kolay atlatılmasını ve semptomların etkilerinin azaltılmasını sağlayabilir.
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