Farenjit neden olur? Farenjite ne iyi gelir?

Özellikle kış aylarında sıklıkla görülen bir hastalık olan “Farenjit nedir?” sorusunun cevabı boğaz iltihabı veya ağrısı olarak karşınıza çıkar. İlerlemesi durumunda solunum yollarında önemli derecede sorunlar oluşturabilecek olan bu hastalık bulaşıcı mıdır? Korunma ve tedavi yöntemleri nelerdir? Evinizde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler ve merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Farenjit Belirtileri Nelerdir?

Boğazınızın arka kısmının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan farenjit, halk arasında sıklıkla görülen bir hastalıktır. Daha çok boğaz yanması ve yutkunurken acı çekme belirtileriyle ön plana çıkar. Yüksek ateş, geniz akıntısı, halsizlik ve ses kısıklığı da dikkat edilmesi gereken diğer farenjit belirtileri arasında yer alır. Bu şikayetlere sahipseniz doktorunuza danışmanız ve uygun tedaviye başlamanız gerekir.

Soğuk Havalarda Sıklıkla Karşılaşılan Farenjit Neden Olur?

Bu hastalığın viral yani virüs yayılımı ve bakteriyle yollarla bulaştığı bilinir. Daha çok virüsler sebebi ile meydana gelmesi, insanlar arasında bulaşma riskini de artırır. Bu sebeple, hijyene ve kişisel mesafeye dikkat etmeniz hastalıktan korunma adına önemli bir adım olur. Kronik ve akut olmak üzere iki farklı gruba ayrılan “Farenjit neden olur?” sorusunun cevabı kişiler arasında farklılık gösterebilir. Akut farenjit; yutkunmada güçlük ve ateş belirtileri ile ortaya çıkar. Kronik farenjitte ise kuru öksürük ve boğazın tahriş olması durumu görülür. Yeterli sıvı alınmaması, sigara kullanımı, alerji durumu ve sürekli konuşmayı gerektiren meslekleri icraa etmek; kronik farenjiti tetikleyen önemli nedenler arasında yer alır. Akut grubu ise daha çok virüsler sebebi ile meydana gelir. Hasta olan kişilerle aynı ortamda bulunmanız, hasta olma riskinizi artırır. Soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman enfeksiyon ile beraber görülebildiği için soğuk havalarda kendinizi korumaya ve sıkı giyinmeye de dikkat etmelisiniz.