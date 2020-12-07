Farenjit neden olur? Farenjite ne iyi gelir?

Özellikle kış aylarında sıklıkla görülen bir hastalık olan “Farenjit nedir?” sorusunun cevabı boğaz iltihabı veya ağrısı olarak karşınıza çıkar. İlerlemesi durumunda solunum yollarında önemli derecede sorunlar oluşturabilecek olan bu hastalık bulaşıcı mıdır? Korunma ve tedavi yöntemleri nelerdir? Evinizde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler ve merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.
Boğazınızın arka kısmının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan farenjit, halk arasında sıklıkla görülen bir hastalıktır. Daha çok boğaz yanması ve yutkunurken acı çekme belirtileriyle ön plana çıkar. Yüksek ateş, geniz akıntısı, halsizlik ve ses kısıklığı da dikkat edilmesi gereken diğer farenjit belirtileri arasında yer alır. Bu şikayetlere sahipseniz doktorunuza danışmanız ve uygun tedaviye başlamanız gerekir.
Bu hastalığın viral yani virüs yayılımı ve bakteriyle yollarla bulaştığı bilinir. Daha çok virüsler sebebi ile meydana gelmesi, insanlar arasında bulaşma riskini de artırır. Bu sebeple, hijyene ve kişisel mesafeye dikkat etmeniz hastalıktan korunma adına önemli bir adım olur. Kronik ve akut olmak üzere iki farklı gruba ayrılan “Farenjit neden olur?” sorusunun cevabı kişiler arasında farklılık gösterebilir. Akut farenjit; yutkunmada güçlük ve ateş belirtileri ile ortaya çıkar. Kronik farenjitte ise kuru öksürük ve boğazın tahriş olması durumu görülür. Yeterli sıvı alınmaması, sigara kullanımı, alerji durumu ve sürekli konuşmayı gerektiren meslekleri icraa etmek; kronik farenjiti tetikleyen önemli nedenler arasında yer alır. Akut grubu ise daha çok virüsler sebebi ile meydana gelir. Hasta olan kişilerle aynı ortamda bulunmanız, hasta olma riskinizi artırır. Soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman enfeksiyon ile beraber görülebildiği için soğuk havalarda kendinizi korumaya ve sıkı giyinmeye de dikkat etmelisiniz.
Doktor ve hasta iş birliği içerisinde başarılı bir şekilde tedavisi gerçekleştirilebilecek olan “Faranjite ne iyi gelir?” sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu olur. Öncelikle yukarıda yer alan belirtiler görüldüğü takdirde hemen bir uzmandan yardım alınmalıdır. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen muayene sonucu hastalığın akut ya da kronik türlerden hangisi olduğu tanısı koyulur. Bu tanı grubuna uygun olarak bir tedavi süreci planlanır. Bakteriyel sebeple ortaya çıkması durumunda farenjite iyi gelen ilaçlar; antibiyotik, ağrı kesici, burun spreyi ve pastil olarak ön plana çıkar. Çeşitli gargara ve spreyler, şikayetlerinizi hafifletebilir. Virüs sebebi ile ortaya çıkan hastalıkta ise antibiyotiklerin herhangi bir etkisi yoktur. Bu gibi durumlarda sıvı tüketiminin artırılması ve dengeli beslenme, iyileşme sürecini hızlandıran etkenler olarak karşınıza çıkar. Kronik türlerde tedavi süreci daha uzundur. Bulunduğunuz ortamı belirli aralıklarla havalandırmanız, sigara dumanı ve toz bulunan mekanlardan uzaklaşmanız, reflü hastalığınız varsa tedavisine başlamanız doktorlar tarafından öncelikli olarak tavsiye edilen adımlardır.
Farenjit bitkisel tedavi yöntemleri ile kolaylıkla hafifletilebilir. Evinizde kendi kendinize hazırlayabileceğiniz basit tariflerle iyileşme sürecinizi hızlandırabilir, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlerinden kurtulabilirziniz. Boğaz ağrıları için en sık kullanılan doğal madde baldır. İster çayınızın içine koyarak ister tek başına tüketin, balın faydalarını ve iyileştirici etkisine şahit olunca siz de çok şaşıracaksınız. Öksürükler üzerinde gözle görülür oranda azalma meydana getiren bal, boğazınızdaki tahriş ve yaraları da iyileştirecektir. Tavsiye edilen bir diğer yöntem ise tuzlu su ile gargara yapmaktır. Bakterileri yok etmeye yardımcı olan tuzun boğaz ağrısını yatıştırdığı da bilinir. Bitkisel çay tavsiyesi olarak verilen papatya çayı da bu dönemlerde sıklıkla tüketilmelidir. Antioksidan özelliğe sahip olan papatya çayı, soğuk algınlığı belirtilerini de azaltır. Aynı zamanda, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalığa karşı daha dirençli olmanızı sağlar. Adaçayı ise daha çok gargara yapılırken kullanılır. Gün içerisinde belirli aralıklarla adaçayı gargarası yaparak iltihabı minimuma düşürebilirsiniz. Bitkisel farenjit ilaçları arasında yer alan diğer maddeler; zencefil, fesleğen, nane, limon ve ekinezya olarak karşınıza çıkar. Bu bitkisel tedavi yöntemlerini uygulayarak hastalık sürecinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde geçirebilirsiniz.
Farenjit öksürüğü ve halsizliği ile günlük hayatınızı olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Doktorunuzun planladığı tedavi süreci ve bitkisel yöntemlerin yanı sıra önem vermeniz gereken diğer uygulamaları sizler için sıraladık:
Ayrıca hamilelik döneminde farenjit hastalığı geçiriyorsanız ilaç tüketiminden uzak durmalı, hekimlerinizin gözetimi altında bitkisel tedavi yöntemlerine yönelmelisiniz. Bu uygulamalar sayesinde iyileşme sürecinizi hızlandırabilir, sağlığınıza yeniden kavuşabilirsiniz.
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