Farenjit nedir? Farenjit nedenleri arasında yedikleriniz de var! Bu belirtiler varsa...

Viral farenjitler, akut farenjitlerin yaklaşık dörtte üçünden sorumludur. Bakteriyel farenjit ise dörtte birinden sorumludur. Viral farenjit, ilkbahar ve sonbahar aylarında daha sık görülürken, bakteriyel farenjit ise kış aylarında daha sık görülmektedir. Kronik farenjit ise, farinks arka duvarında kronik bir irritasyon sonucunda ortaya çıkan bir enflamasyondur. Farenjit nedenlerinden alkol ve sigara buna yol açan nedenlerden biridir. Asitli yiyecek ve içecek tüketimi, alerjik bir bünyeye sahip olmak, baharatlı yiyecekleri yoğun tüketmek şeklinde diğer sebepler de sayılabilir.

FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Farenjitin görülen en sık belirtisi boğaz ağrısıdır. Beraberinde yutma güçlüğü ve ateş eşlik edebilir. Bakteriyel farenjitte genellikle bunları görürüz. Viral farenjitte ise yukarıda saydığımız farenjit belirtilerine ek olarak; burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, ses kısıklığı gibi diğer üst solunum yolu semptomları da eşlik eder.

Kronik farenjitte ise, akut farenjitten farklı olarak, hastanın şikayetleri daha hafiftir ancak uzun sürelidir. Ağızda yanma batma hissi, boğazda gıcık hissi ve buna bağlı öksürük, sabahları daha şiddetli olan hafif ağrılar görülmektedir.