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Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket! İmamoğlu rakiplerini solladı; ilk 5'teki 4 belediye aynı partiden...

18.12.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye çarşamba gününden beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını konuşurken çok konuşulacak bir belediye başkanı anketlerinin sonuçları paylaşıldı. 30 büyükşehirde gerçekleştirilen araştırmada ilk 4 sıranın sahibi CHP'li belediyeler olurken 5. sırada AK Partili bir belediye yer aldı. Mahkeme kararının ardından cumhurbaşkanı adaylığı olasılığı güçlendiği tartışılan İmamoğlu ile ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş listenin en üstlerinde yer alan 2 isim oldu.

Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket! İmamoğlu rakiplerini solladı; ilk 5'teki 4 belediye aynı partiden...

İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alırken İBB Başkanına ayrıca siyasi yasak kararı getirildi. Kararın ardından 6'lı masa liderleri İstanbul'da Saraçhane'de bir araya gelerek İmamoğlu'na destek mitingi gerçekleştirdi. Beraberinde İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı güçlü bir şekilde yeniden gündeme geldi. ALF Araştırma'nın en başarılı büyükşehir belediye ve büyükşehir ilçe belediye başkanlarını sorduğu ankette İmamoğlu birinci sırada yer aldı. Büyükşehir belediyelerinde CHP dışında ilk 5'te yer alan tek parti olan AK Parti ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 5. sıranın sahibi oldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SIRALAMADA PEŞ PEŞE

ALF Araştırma anketini 30 büyükşehirde 14 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdi. Katılımcılara 2022'de en başarılı buldukları büyükşehir belediye başkanları ve büyükşehir ilçe belediye başkanları soruldu.

İlk 5 büyükşehir belediye başkanı arasında 4 CHP'li yer aldı. Birinci sıranın sahibi yüzde 62,2 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

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İmamoğlu'nu, adı cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında sıkça anılan bir diğer isim olan ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Yavaş'ın oy oranı ise yüzde 60,8 oldu.

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5. SIRA DİKKAT ÇEKTİ

  1. sırada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yüzde 58,7 ile yer aldı. Seçer'i takip eden isim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 58 oranında oy aldı. 5. sıranın sahibi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in oy oranı ise yüzde 57,2 olarak belirlendi. Şahin CHP'li belediyeler dışında ilk 5'te yer alan tek isim olmasıyla dikkat çekti.

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