Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 'Kararsız' seçmen vurgusu: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 2023 Haziran'ında yapılması planlanan seçimlerle ilgili yapılan anketler partiler arasındaki oy farkını gözler önüne seriyor. Asal Araştırma'nın yaptığı son ankette partiler arasındaki oy farkı dikkat çekti.
Kararsızlara dikkat çekilen ankette, oy oranlarının dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonra partiler arasındaki oy farkı ortaya çıktı. "Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa" başlığıyla yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle:
Partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları ise şöyle: