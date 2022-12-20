Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 'Kararsız' seçmen vurgusu: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 2023 Haziran'ında yapılması planlanan seçimlerle ilgili yapılan anketler partiler arasındaki oy farkını gözler önüne seriyor. Asal Araştırma'nın yaptığı son ankette partiler arasındaki oy farkı dikkat çekti.

AK PARTİ YÜZDE 28 İLE İLK SIRADA

Kararsızlara dikkat çekilen ankette, oy oranlarının dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonra partiler arasındaki oy farkı ortaya çıktı. "Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa" başlığıyla yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %28.4

CHP: %19.0

İYİ Parti: %9.8

HDP :%8.9

MHP: %6.7

Yeniden Refah: %1.0

SP: %0.9

DEVA: %0.6

Gelecek: %0.4

Diğer: %2.8

Kararsız: %9.5

Oy Kullanmam: %6.2

Cevap yok: %5.8

Partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları ise şöyle:

AK Parti: %36.2

CHP: %24.2

İYİ Parti: %12.5

HDP: %11.3

MHP: %8.5

Yeniden Refah: %1.3

SP: %1.1

DEVA: %0.8

Gelecek: %0.5

Diğer: %3.6



