Farkı görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans aralarını temizlerken...

Banyo, mutfak ve balkonlarda kullanılan fayanslar her ne kadar güzel görünüyor olsa da zamanla derzlerde oluşmaya başlayan kararmalar, fayansların tüm güzel görüntüsünü bozar. Hiç iç açıcı olmayan bu görüntü, hijyen açısından da olumsuz bir etki oluşturur. İşte kararan fayans aralarınızı eski görüntüsüne kavuşturmanız için ihtiyacınız olan malzemeler…

BEYAZ SİRKE VE SU

Doğal temizlik ürünlerinden biri olan beyaz sirke, asit içeriği sayesinde fayans aralarında oluşan küf ve su lekelerini gidermenize yardımcı olur.

MALZEMELER

1 fincan beyaz sirke

Yarım fincan su

UYGULAMA

İki malzemeyi bir kap içerisinde güzelce karıştırarak fayans aralarınıza bu karışımı dökün.

Kirlerin çözülmesi için 15 dakika boyunca bekleyin.

Bekledikten sonra derzlerde oluşan sarı renk ve kirler temizlenmiş olacak.

Bir fırça yardımı ile kirlerin fayans aralarından temizlenmesi için güzelce ovalayın.

En son işlem bitirdikten sonra soğuk su ile yıkayın ve sirkenin fayansları nasıl yenilediğine şahit olun.

Fayans aralarındaki lekeleriniz inatçı ise beyaz sirkeyi su ile karıştırmadan da kullanabilirsiniz.