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Farkı görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans aralarını temizlerken...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göz alıcı ve parlak fayanslar, banyo ve mutfağınızda görkemli bir hava yaratır. Ancak ne kadar dikkat ederseniz edin; zamanla kararan derzler, her kadının çilesi haline gelmeye başlar. Kararan derzlerin rengini açmak, hepimiz için oldukça zor ve zahmetli olsa da sizi bu zahmetten kurtarıyoruz. Uygulayabileceğiniz bu yöntemler ile derzleriniz daha beyaz görünecek!

Farkı görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans aralarını temizlerken...

Banyo, mutfak ve balkonlarda kullanılan fayanslar her ne kadar güzel görünüyor olsa da zamanla derzlerde oluşmaya başlayan kararmalar, fayansların tüm güzel görüntüsünü bozar. Hiç iç açıcı olmayan bu görüntü, hijyen açısından da olumsuz bir etki oluşturur. İşte kararan fayans aralarınızı eski görüntüsüne kavuşturmanız için ihtiyacınız olan malzemeler…

BEYAZ SİRKE VE SU

1

Doğal temizlik ürünlerinden biri olan beyaz sirke, asit içeriği sayesinde fayans aralarında oluşan küf ve su lekelerini gidermenize yardımcı olur.

MALZEMELER

1 fincan beyaz sirke
Yarım fincan su

UYGULAMA

İki malzemeyi bir kap içerisinde güzelce karıştırarak fayans aralarınıza bu karışımı dökün.
Kirlerin çözülmesi için 15 dakika boyunca bekleyin.
Bekledikten sonra derzlerde oluşan sarı renk ve kirler temizlenmiş olacak.
Bir fırça yardımı ile kirlerin fayans aralarından temizlenmesi için güzelce ovalayın.
En son işlem bitirdikten sonra soğuk su ile yıkayın ve sirkenin fayansları nasıl yenilediğine şahit olun.
Fayans aralarındaki lekeleriniz inatçı ise beyaz sirkeyi su ile karıştırmadan da kullanabilirsiniz.

DİŞ MACUNU

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Diş macununun içerisinde yer alan temizleyici maddeler, fayans aralarınızda oluşan kararma ve kirleri yok ederek ihtiyacınız olan temiz görüntüyü size kolayca verir.

MALZEMELER

Diş macunu
Diş fırçası

UYGULAMA

Eski bir diş macununu temizlemek istediğiniz fayans aralarına sıkın ve 15 dakika boyunca bekleyin.
15 dakika sonra diş fırçası yardımı ile bu boşlukları güzelce fırçalayın. İşte aradığınız görüntü için yapmanız gerekenler bu kadar basit.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

3

Karbonat, sert ve antifungal etkisi ile fayans aralarında oluşan kirlerin ve küf kalıntılarının giderilmesine yardım eder. Aynı zamanda sirke ile karıştığında kötü kokuları ve oluşan bakterileri de etkisiz hale getirir.

MALZEMELER

1 su bardağı karbonat
1 su bardağı sirke

UYGULAMA

İki malzemeyi karıştırarak derzlere dökün ve 10 dakika kadar bekleyin.
Döktüğünüz anda oluşmaya başlayan kabarcıklar, derzlerde oluşan kirleri sökerek temizlemeye başlar.
10 dakika bekledikten sonra bir fırça yardımı ile güçlü bir şekilde fayans aralarını ovalayın ve ardından soğuk su ile yıkayın.
Doğal ve zararsız olan bu yöntemi zaman zaman uygulamayı ihmal etmeyin.

DERZ KALEMİ

4

Derz probleminizi büyük yapı marketlerinde kolayca bulabileceğiniz derz kalemi ile de çözebilirsiniz. Uygulaması bir hayli zahmetli ve zamanınızı alacak olsa da yine de denemelisiniz. Çünkü çıkan sonuçtan çok memnun kalacaksınız.


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