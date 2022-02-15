HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

15.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır suyunun fazla kullanılması gözü ve karaciğeri tahriş edebileceği gibi solunum güçlüğü, boğazda ve göğüste daralma, baş ağrısı, öksürme, kusma hatta bayılmaya neden olabiliyor. Bu semptomları koronayla karıştıranlar ise korona oldum sanıyor. Hem kısa vadede hem de uzun vadede insan sağlığına zararlı olan çamaşır suyu, doğa için de tehlikeli. Bu noktada ev yapımı temizlik ürünleriyle sağlığınızı koruyabilir, ev bütçesine katkı sağlayabilirsiniz.

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Çamaşır suyunun insan sağlığına zararlar hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Çamaşır suyunun içerisinde sodyum hipoklorit denilen bir madde var. Ve bu madde ağartıcı bir kimyasal. Örneğin klozete çamaşır suyu döktünüz ve eğilip onu temizliyorsunuz. O sırada o sodyum hipoklorit köpürerek havaya yükselir ve nefes yoluyla içeriye girer. Ve bu alerji, astım, kanser gibi rahatsızlıklara sebebiyet verir.

1644916226_Camasir_suyu

Özellikle çocuk çamaşırı yıkadığımızda durulansa dahi bu geçmez ve derisinden içeriye girerek vücuduna zarar verir. Sadece sağlığa değil çamaşırlara da zararlı. Çamaşırları birkaç kez çamaşır suyuyla beyazlattığımızda bir süre sonra incelir ve yırtılır. Çünkü sodyum hipoklorit bunu da inceltir. Yine parkelerin de rengi beyazlalar” dedi.

KARBONAT İLK SIRADA

Çamaşır suyu yerine birçok doğal alternatif olduğunu aktaran Demir, “Bazı kadınlar, çamaşır suyuyla bulaşıklarını yıkıyorlar. Maalesef bilinçsiz bir temizlik anlayışı var Türkiye’de. Çamaşır suyu en çok Türkiye’de kullanılıyor. Ancak çamaşır suyunun birçok alternatifi var. Bunların başında özellikle karbonat gelir ve hiçbir şekilde zarar vermez vücudumuza. Ayrıca elma sirkesi su ile karıştırılıp içerisine biraz lavanta yağı koyulur.

iStock-494640422

Hem mis gibi koku verir hem de mutfakta çok güzel bir temizleyicidir. Eğer beyazlatıcı olarak çamaşırda kullanmak istiyorsak bir çay bardağı deterjanın içine eş değer olarak daha az miktarda karbonat koyacağız. Deterjan gözüne koyacağız. Beyaz çamaşırlarımızı bununla yıkayacağız. O kadar basit ki. Ya da karbonatı sirke ile karıştıracağız. Bu şekilde kullanacağız. Sirkeyi yumuşatıcı gözüne koyduğumuz vakit çamaşırlarımız, havlularımız o kadar yumuşak oluyor ki. Ve kesinlikle sirke kokmuyor. Bunu üşenmeden, hazıra konmadan denemek gerekiyor. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

ÇAMAŞIR SUYU MASUM DEĞİL

Çamaşır suyu, yumuşatıcı, dezenfektan gibi temizlik malzemeleri nedeniyle toplumda alerjik vakaların arttığına dikkat çeken Demir, “Bu zararlı maddeler sadece alt solunum yolunu değil üst solunum yolunu da etkiliyor. Ve hatta bunun sonucu olan öksürük, nefes darlığı ateş gibi bazı semptomları korona ile karıştırıyorlar.

1644916228_cough_thinkstockphotos

Korona oldum sanıyorlar mesela halbuki bilmiyor ki o gün tuvaleti temizledi, lavaboyu temizledi, bulaşık yıkadı, çamaşır yıkadı, mermerleri sildiği için oldu. Bunu düşünmeyip çamaşır suyunu masum yerine koyup hemen acaba kovid mi oldum diyerek telaşa kapılıyorlar” ifadelerini kullandı.

DOĞAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ TARİFİ

Demir, Arap sabunu, karbonat, limon suyu ve 2 litre de su ile yapılan yüzey temizleyicini kullanması önerisinde bulunan Demir, mutfak, banyo, parke dahil her yerin bu ürünle temizlenebileceğini belirterek şunları söyledi: “Bununla birlikte ev halkının da bu zehri solumasına engel olunur. Hiçbir zararı yoktur. Düzenli olarak ev hanımlarını alıştırmak gerekiyor bilinçlenmek için. Çünkü maalesef ki ev hanımları gözleri kapalı bir şekilde kansere doğru koşuyor ev hanımları.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilirPandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir
Korkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştuKorkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştu
Savaş sırlarını açığa çıkardılar! Savaş sırlarını açığa çıkardılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İlginizi Çekebilir

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.