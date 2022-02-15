Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Çamaşır suyunun insan sağlığına zararlar hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Çamaşır suyunun içerisinde sodyum hipoklorit denilen bir madde var. Ve bu madde ağartıcı bir kimyasal. Örneğin klozete çamaşır suyu döktünüz ve eğilip onu temizliyorsunuz. O sırada o sodyum hipoklorit köpürerek havaya yükselir ve nefes yoluyla içeriye girer. Ve bu alerji, astım, kanser gibi rahatsızlıklara sebebiyet verir.

Özellikle çocuk çamaşırı yıkadığımızda durulansa dahi bu geçmez ve derisinden içeriye girerek vücuduna zarar verir. Sadece sağlığa değil çamaşırlara da zararlı. Çamaşırları birkaç kez çamaşır suyuyla beyazlattığımızda bir süre sonra incelir ve yırtılır. Çünkü sodyum hipoklorit bunu da inceltir. Yine parkelerin de rengi beyazlalar” dedi.

KARBONAT İLK SIRADA

Çamaşır suyu yerine birçok doğal alternatif olduğunu aktaran Demir, “Bazı kadınlar, çamaşır suyuyla bulaşıklarını yıkıyorlar. Maalesef bilinçsiz bir temizlik anlayışı var Türkiye’de. Çamaşır suyu en çok Türkiye’de kullanılıyor. Ancak çamaşır suyunun birçok alternatifi var. Bunların başında özellikle karbonat gelir ve hiçbir şekilde zarar vermez vücudumuza. Ayrıca elma sirkesi su ile karıştırılıp içerisine biraz lavanta yağı koyulur.

Hem mis gibi koku verir hem de mutfakta çok güzel bir temizleyicidir. Eğer beyazlatıcı olarak çamaşırda kullanmak istiyorsak bir çay bardağı deterjanın içine eş değer olarak daha az miktarda karbonat koyacağız. Deterjan gözüne koyacağız. Beyaz çamaşırlarımızı bununla yıkayacağız. O kadar basit ki. Ya da karbonatı sirke ile karıştıracağız. Bu şekilde kullanacağız. Sirkeyi yumuşatıcı gözüne koyduğumuz vakit çamaşırlarımız, havlularımız o kadar yumuşak oluyor ki. Ve kesinlikle sirke kokmuyor. Bunu üşenmeden, hazıra konmadan denemek gerekiyor. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

ÇAMAŞIR SUYU MASUM DEĞİL

Çamaşır suyu, yumuşatıcı, dezenfektan gibi temizlik malzemeleri nedeniyle toplumda alerjik vakaların arttığına dikkat çeken Demir, “Bu zararlı maddeler sadece alt solunum yolunu değil üst solunum yolunu da etkiliyor. Ve hatta bunun sonucu olan öksürük, nefes darlığı ateş gibi bazı semptomları korona ile karıştırıyorlar.

Korona oldum sanıyorlar mesela halbuki bilmiyor ki o gün tuvaleti temizledi, lavaboyu temizledi, bulaşık yıkadı, çamaşır yıkadı, mermerleri sildiği için oldu. Bunu düşünmeyip çamaşır suyunu masum yerine koyup hemen acaba kovid mi oldum diyerek telaşa kapılıyorlar” ifadelerini kullandı.

DOĞAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ TARİFİ

Demir, Arap sabunu, karbonat, limon suyu ve 2 litre de su ile yapılan yüzey temizleyicini kullanması önerisinde bulunan Demir, mutfak, banyo, parke dahil her yerin bu ürünle temizlenebileceğini belirterek şunları söyledi: “Bununla birlikte ev halkının da bu zehri solumasına engel olunur. Hiçbir zararı yoktur. Düzenli olarak ev hanımlarını alıştırmak gerekiyor bilinçlenmek için. Çünkü maalesef ki ev hanımları gözleri kapalı bir şekilde kansere doğru koşuyor ev hanımları.”



