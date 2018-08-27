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Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

Ünlü kamuoyu araştırma şirketi Andy Ar'ın Şişli'deki merkezine bir araçtan ateş edildi. Olay sonrası polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı

Şişli'deki Andy Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Faruk Acar'ın sahibi olduğu şirkete saldırı ile ilgili polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Merkez önünden hızla geçen bir araçtan ateş edilidiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
anket şirketi silahlı saldırı ANDY-AR Şişli faruk acar

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