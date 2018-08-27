Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı

Şişli'deki Andy Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Faruk Acar'ın sahibi olduğu şirkete saldırı ile ilgili polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Merkez önünden hızla geçen bir araçtan ateş edilidiği belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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