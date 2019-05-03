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Fas hükümeti grevdeki doktorlarla diyaloğa devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 04:02 | Son Güncelleme

Fas hükümeti grevdeki doktorlarla diyaloğa devam ediyor

Fas hükümeti, devlet hastanelerinde grev yapan doktorlarla diyaloğa devam ettiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halfi, doktorların çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle devlet hastanelerinde sürdürdüğü grev konusunda, başkent Rabat'ta basına açıklamalarda bulundu.

Hükümetle sendikalar arasında 25 Nisan'da varılan anlaşmanın sektörel diyaloglara ivme kazandıracağına dikkati çeken Halfi, grev yapan doktorlarla diyaloğun devam ettiğini söyledi.

Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, 2 gün grev yapma kararı almıştı.

Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan 310 doktor, sağlık sistemindeki sorunları protesto için 26 Nisan'da istifa etmişti.

Fas'ta kamuda görev yapan doktorlar yaklaşık 7 bin dirhem ( yaklaşık 700 dolar) maaş alırken, özel sektördeki doktorların daha yüksek ücret aldığı belirtiliyor.

Hükümetle işçi sendikaları arasında önceki gün anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma, hem özel sektör hem de kamudaki maaşlara zam yapılmasını öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
doktor Fas grev

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