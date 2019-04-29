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Faslı doktorlardan "zam" talebiyle gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 23:38 | Son Güncelleme

Faslı doktorlardan "zam" talebiyle gösteri

RABAT (AA) - Faslı doktorlar, maaşlarının artırılması ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Bağımsız Doktorlar Sendikasının çağrısıyla başkent Rabat'ta düzenlenen eyleme onlarca doktor katıldı.

Hükümete diyalog için masaya oturma çağrısında bulunan doktorlar, sağlık sektörünün kötüleşen durumunu protesto etmek için siyah kıyafetler giydi.

Gösteride doktorların maaşlarına zam yapılması yönünde sloganlar atıldı.

- Devlet hastanelerindeki doktorlardan grev

Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar bugün, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve başlamıştı. Yoğun bakım ünitesi ve acil servislerde çalışanlar bu grevin dışında kalmıştı.

Cumartesi günü de yine devlet hastanesi çalışanı 310 doktor, ülkede "felaket" olarak nitelendirdikleri sağlık sistemindeki sorunları protesto için istifa etmişti.

Fas'ta kamuda görev yapan doktorlar yaklaşık 7 bin dirhem ( yaklaşık 700 dolar) maaş alırken, özel sektördeki doktorların daha yüksek ücret aldığı belirtiliyor.

Fas'ta hükümetle işçi sendikaları arasında perşembe günü anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma hem özel sektör hem de kamudaki maaşlara zam yapılmasını öngörüyordu.

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Fas ücret

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