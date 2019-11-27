Faslı uzman: "Arap ülkelerindeki göstericiler etnik ve mezhebi farklılıkları bir kenara bıraktı"

FES (AA) - MUHAMMED BENDERİS - Fas Maarif Araştırma Merkezi Müdürü Selman Bunuman, bir süredir bazı Arap ülkelerinde yaşanan gösterilerin mezhepçilik ile siyasi sınıf farklılıklarının bir kenara bırakılması ve dış müdahalelerin reddedilmesi bakımından daha önceki protesto dalgalarından ayrıldığını söyledi.

Cezayir, Irak, Lübnan ve Sudan gibi Arap ülkelerindeki hareketliliği ve gösterileri AA muhabirine değerlendiren Bunuman, "Sokaklara çıkan insanlar, Tunus'ta fitili ateşlenen 2011'deki Arap Baharı gösterilerinden önemli dersler çıkardı." dedi.

Bunuman, "Arap Baharı"nın bazı sonuçları açısından hayal kırıklıklarına neden olmasına rağmen Arap halklarında eylem konusunda ciddi bir birikim oluşturduğunu ifade etti.

- Gösterilerin ortak paydası "gençlerin yenilenmiş bir bilince sahip olması"

Cezayir ve Sudan'da "askerin siyasetten el çekmesi ve sivil bir yönetim oluşturulması" yönünde ortak bir talep bulunduğunu kaydeden Bunuman, Irak ve Lübnan'daki gösterilerin ortak noktasının ise "kültürel sınıflandırmalar ve mezhepçi ayrışmaya dayalı siyasetin reddedilmesi" olduğunu dile getirdi.