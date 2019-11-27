HABER

Faslı uzman: "Arap ülkelerindeki göstericiler etnik ve mezhebi farklılıkları bir kenara bıraktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:12 | Son Güncelleme

Faslı uzman: "Arap ülkelerindeki göstericiler etnik ve mezhebi farklılıkları bir kenara bıraktı"

FES (AA) - MUHAMMED BENDERİS - Fas Maarif Araştırma Merkezi Müdürü Selman Bunuman, bir süredir bazı Arap ülkelerinde yaşanan gösterilerin mezhepçilik ile siyasi sınıf farklılıklarının bir kenara bırakılması ve dış müdahalelerin reddedilmesi bakımından daha önceki protesto dalgalarından ayrıldığını söyledi.

Cezayir, Irak, Lübnan ve Sudan gibi Arap ülkelerindeki hareketliliği ve gösterileri AA muhabirine değerlendiren Bunuman, "Sokaklara çıkan insanlar, Tunus'ta fitili ateşlenen 2011'deki Arap Baharı gösterilerinden önemli dersler çıkardı." dedi.

Bunuman, "Arap Baharı"nın bazı sonuçları açısından hayal kırıklıklarına neden olmasına rağmen Arap halklarında eylem konusunda ciddi bir birikim oluşturduğunu ifade etti.

- Gösterilerin ortak paydası "gençlerin yenilenmiş bir bilince sahip olması"

Cezayir ve Sudan'da "askerin siyasetten el çekmesi ve sivil bir yönetim oluşturulması" yönünde ortak bir talep bulunduğunu kaydeden Bunuman, Irak ve Lübnan'daki gösterilerin ortak noktasının ise "kültürel sınıflandırmalar ve mezhepçi ayrışmaya dayalı siyasetin reddedilmesi" olduğunu dile getirdi.

Bütün bu ülkelerdeki gösterilerin ortak paydasını "gençlerin yenilenmiş bir bilince sahip olması" şeklinde tarif eden Bunuman, "Göstericiler, dar ideolojik boyutları, mezhepçiliği, etnik köken ve kimlikleri bir tarafa bıraktı." diye konuştu.

- Göstericiler ordu ve dış güçlerin müdahalesine karşı

Mısır'da 25 Ocak 2011'deki devrimin ardından ordunun siyasete müdahalesini ve ülkede askeri kurumlarla olan ilişkiyi hatırlatan Bunuman, göstericilerin "Arap Baharı"nın ilk dalgasından önemli tecrübeler edindiğini vurguladı.

Askeri kurumlara karşı yaşanan güven krizinin, yeni gösterilerde iki hususu öne çıkardığına dikkati çeken Bunuman, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri, dış müdahalelere olan tepki, diğeri de siyasi emelleri olan askeri kurumlarla müzakere konusunda bilinçli hareket edilmesi. Önceki ayaklanmalarda bunlar yoktu. Mısır'da 2013 yılında yaşanan askeri darbe nedeniyle bu ülkelerde demokrasi ve reform talep eden güçlerle ordu arasında bir güven eksikliği bulunuyor."

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Şuhut Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyorŞuhut Bininler Kaya Evleri ve Yer Altı Şehri turizme açılıyor
Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurduBrandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap ülkeleri Fas gösteriler Selman Bunuman

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltı listesinde 2 eski milletvekili de var

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltı listesinde 2 eski milletvekili de var

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.