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Fas'ta iki kadın turistin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 23:47 | Son Güncelleme

Norveç ve Danimarka vatandaşı iki kadın turistin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İsviçre vatandaşı bir kişi gözaltına alındı

Fas'ta biri Norveç diğeri Danimarka vatandaşı olan iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Fas'ta yaşayan bir İsviçre vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Adli Araştırma Merkezi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fas'ta ikamet eden İsviçre vatandaşı bir kişi, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turisti öldürdüğü şüphesiyle Marakeş'te gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Zanlının aşırılık ve şiddet içeren fikirlere sahip olduğu, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı kişilere atış eğitimi verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Fas İçişleri Bakanlığından geçen pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, cenazelerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 9 kişinin gözaltına alındığını kaydedilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.

Yerli ve yabancı turistlerin dağ yürüyüşü ve tırmanışı için tercih ettiği Toubkal Dağı, ülkede dağ turizmi için önemli alanlardan biri olarak biliniyor.

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