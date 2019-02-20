HABER

Fas'ta kamu çalışanlarından maaş protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:00 | Son Güncelleme

Fas'ta kamu çalışanlarından maaş protestosu

Fas'ta kamu çalışanları, maaşların ve sosyal hakların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkedeki 20 Şubat Hareketi, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine başkent Rabat'ta düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler maaş dağılımında adalet, iş güvenliği ve diğer sosyal hakların sağlanmasını istedi.

Gösteriye, devletin sözleşmeli personel çalıştırmasına karşı çıkan ve bu kişilerin kadrolu memurlarla aynı haklara sahip olmasını talep eden sözleşmeli üniversite hocalarının yoğun katılım gösterdiği dikkati çekti.

Hükümet 2017'de, kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu. Sözleşmeli personel emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

Fas'taki "20 Şubat Hareketi", Arap ülkelerinde başlayan halk ayaklanmalarının ardından 20 Şubat 2011'de "siyasi reform" talebiyle kurulmuştu. Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal durumun iyileştirilmesi için "20 Şubat Hareketi" öncülüğünde 2011 yılının ilk aylarında başlayan gösteriler, Kasım 2011'de erken seçime gidilmesi ve yapılan anayasal düzenlemelerin ardından azalmıştı.

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisiTürkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi
Köprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyorKöprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyor
Cudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildiCudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20 Şubat Hareketi Fas gösteri kamu çalışanları maaş Rabat

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.