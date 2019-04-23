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Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerden "kadro" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 01:27 | Son Güncelleme

Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerden "kadro" gösterisi

Fas'ta sözleşmeli öğretmenler, hükümetin memur kadrosuna alınmaları talebiyle gösteri düzenledi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu"nun çağrısıyla düzenlenen gösteride öğretmenler, hükümetin "sözleşme sisteminden" vazgeçmesini istedi.

Hükümetin memur kadrosuna alınmak isteyen göstericiler, parlamento binasının bulunduğu bölgede protesto yürüyüşü yaptı.

Öte yandan, "Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu"nun açıklamasında, öğretmenlerin Eğitim Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yapmayı planladığı ifade edildi.

Fas hükümeti 2016'da, öğretmenler için iki yılda bir yenilenen sözleşmeli çalışma programı uygulamasına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas gösteri sözleşmeli öğretmenler

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