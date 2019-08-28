HABER

Fas'ta tartışmalı eğitim reformu yasası yürürlüğe girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 20:47 | Son Güncelleme

Fas'ta tartışmalı eğitim reformu yasası yürürlüğe girdi

RABAT (AA) - Fas'ta liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesinin öngörülmesinden dolayı tartışmalara yol açan "eğitim reformu" yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hükümet Genel Sekreterliğinin internet sitesinde de yayınlanan reform yasasının 2. maddesi, bilim, teknoloji ve matematik gibi bazı derslerin yabancı dillerde okutulmasına hükmediyor.

Eğitim sürecinde bazı derslerin Fransızca işlenmesi teklifine bazı sendikalar, eğitimciler ve entelektüellerin yanı sıra bazı siyasiler de tepki gösteriyor.

- Fas eğitim sistemindeki dil süreci

Fas, eğitimin Arapçalaştırılmasına yönündeki politikayı 1977'de benimsemişti. Ancak bilim, teknoloji ve matematik dersleri 1990'lı yılların başına kadar liselerde Fransızca olarak okutulmaya devam etti. Fen, iktisat, tıp ve mühendislik fakültelerindeki eğitimin Fransızca devam ettiği ülkede, lise eğitimi tamamlanana kadar tüm derslerin Arapçalaştırılması kararı alındı.

Ülkede eğitimin yeniden Fransızcalaştırılması serüveni ise Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar'ın Kasım 2015'te yayımladığı genelgeyle yeniden gündeme geldi.

Söz konusu genelge, eğitim müfredatındaki karışıklığın giderilmesi, özellikle de mesleki eğitim veren liselerdeki eğitim bütünlüğünün sağlanması için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, liselerin bilim, mekanik ve elektronik teknolojileri bölümlerindeki matematik ve fen bilimleri derslerinin Fransızca okutulmasını öngörüyordu.

Fas Anayasasına göre, ülkenin iki resmi dili bulunuyor. Bunlar, Arapça ve Berberice. Devletin görevleri arasında dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması da bulunuyor.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağızİmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Fas Fransızca yasa

En Çok Okunan Haberler

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

Korkutan yangın! Alevler antik kente dayandı

Emine Bulut'un kızı için 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.