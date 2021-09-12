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Fasulye meraklısı ayı bahçeyi talan etti

12.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde köye ayı indi. Bir evin demir çitlerini aşıp bahçeye giren ayı, fasulyeleri yedi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki doğal yaşam alanında aç kalıp Zigana köyüne inerek yiyecek arayan ayı, Mehtap Yılmaz Özgün’e ait evin bahçesine girdi. Bahçede ekili fasulyelere dadanıp zarar veren ayının görüntüleri, evin güvenlik kameralarına yansıdı. Evi çevreleyen demir çitlere tırmanıp, bahçeye giren ayının, yiyecek aradığı, fasulyelerden yediği ve bir süre sonra da gözden kaybolduğu yer alıyor.

"FASULYELERİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ FARK EDİNCE NE OLDUĞUNU MERAK ETTİK"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehtap Yılmaz Özgün, ayının çevreye zarar vermediğini ve durumdan hiç şikayetçi olmadığını belirterek, “Etrafı kontrol ettiğimizde fasulyelerin zarar gördüğünü gördük. Neler olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca ayının bahçemize girdiğini anladık. Çevreye bir zarar vermedi, sadece fasulyeleri yemiş. Davetsiz misafirimizden şikayetçi değiliz” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
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