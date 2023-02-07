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Fatih Altaylı canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın o sözlerinin ardından...

07.02.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden haberler gelmeye devam ediyor. Depremdeki son duruma ilişkin farklı isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da canlı yayına bağlanarak dikkat çeken ifadeler kullandı. O anlarda Fatih Altaylı'nın ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

Fatih Altaylı canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın o sözlerinin ardından...

Kahramanmaraş'ta biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğündeki iki depremin meydana gelmesi çok sayıda ili etkiledi. Pek çok artçı depremin de yaşandığı bölgede can kaybı sayısı ise sürekli artıyor. Habertürk'te canlı yayına bağlanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözleri dikkat çekti. Savaş'ın son durumu anlattığı anlarda Fatih Altaylı'nın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar o anlar gündem oldu.

"4 İLÇEDE ÇOK FAZLA YIKIM VAR"

Savaş dün akşamki canlı yayında canlı yayında "1200 civarında bina yıkıldı. Kent merkezinde en çok Antakya, Defne, Kırıkhan, İskenderun başta olmak üzere her yerde yıkım var ama bu dördünde çok daha fazlası var." dedi.

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Savaş, "İş makinesini çok sokamıyoruz. Çünkü iş makinesi girdiği zaman aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliriz. Bu nedenle daha çok acil kurtabileceğimiz insanlara yöneldik. Ama kurtarma için bizi çok arayıp ismini arayan insanımız var. Ama bu çok büyük bir felaket. Yerel imkanlarla çözemeyeceğimiz bir felaket" şeklinde konuştu.

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SAVAŞ "İNSANLAR HİPOTERMİDEN HAYATINI KAYBEDEBİLİR" DEDİ! ALTAYLI GÖZYAŞLARINI TUTMAKTA ZORLANDI

Öte yandan Savaş "Şu anda 2-3 derece dışarısı ve yağmur yağıyor. Yarın da yağmurlu görünüyor. İnsanlar hipotermiden hayatını kaybedebilir, ısı kaybından. Ne kadar hızlı olursa bizim o kadar insana ulaşma şansımız var. Bu nedenle biz Türkiye çapında hem devletimizden, hem sivil toplum örgütlerinden, hem hayırseverlerden, hem zaten belediyelerimiz hepsi sağ olsun koşuşturuyor. Yavaş yavaş onlar da arama kurtarma ekiplerini göndermeye başladılar. Ama aşağıdakileri de kurtaralım. Dışarıdakilerin de barınmaya, giyime, gıdaya, suya ihtiyacı var. Deprem anında hepsi kesiliyor elektrik, su, doğal gaz. Mahrumiyet bölgesi gibi oluyor. Çok hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak... Sadece bizde değil, Maraş'ta da çok yıkım var aldığımız haberlere göre. 10 tane ilde sıkıntı var ama en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek o kadar insanın hayatını kurtarma imkanımız var" ifadelerini kullandı.

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O anlarda Altaylı'nın gözyaşlarını tutmakta güçlük çektiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Fatih Altaylı Hatay Kahramanmaraş

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