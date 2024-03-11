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Fatih Altaylı'dan gaflarıyla gündemden düşmeyen Murat Kurum'a sert çıkış: Ağzından çıkanı kulağın duysun

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.03.2024 11:04
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Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde gündemden düşmeyen Murat Kurum'un gafları hakkında konuştu. Gafların bir siyaset tarzı olarak kullanıldığı yönündeki görüşler hakkında Altaylı, iktidar partisinin yıllar boyunca gaf merkezli siyaset anlayışını kullandığını ifade etti.

Fatih Altaylı'dan gaflarıyla gündemden düşmeyen Murat Kurum'a sert çıkış: Ağzından çıkanı kulağın duysun

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum son dönemde kameralar karşısındaki gaflarıyla gündemden düşmüyor. Gazeteci Fatih Altaylı da Murat Kurum'a siyasi gafları üzerinden fazla yüklenildiği konusunda yapılan eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN"

Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu referans alarak konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"12 senedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun gaflarıyla alay ederek bir siyasi propaganda yürüttünüz. Hala yürüyen merdivene tersten geldiği videoyu konu yapıyorsunuz. "

"Eee o zaman. Siz milletin gafıyla dalga geçeceksiniz, millet sizin gafınıza bir şey demeyecek öyle mi? Geçerler kardeşim, senin de ağzından çıkanı kulağın duysun. Aç bir seyret yaptığın konuşmalardaki halini, tarzını, uslübunu"


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Fatih Altaylı Murat Kurum gaf
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