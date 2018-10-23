Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir

Fatih Altaylı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan'ın katıldığı bir programda kadın beyni ile erkek beyninin işleyiş farkı hakkında 'münasebetsizce' bir şeyler söylediğini, öte yandan ODTÜ’lü öğrencilere de 'yakışıksız' bir biçimde hakaret ettiğini belirterek, Canan'ın sosyal medyada linç edilmesiyle ilgili "Sinan Hoca’nın bu söylediklerini makul veya doğru bulacak halim yok. ODTÜ’lü öğrencilere karşı haksızlık, programda söyledikleri ise 'densizlik'. Elbette eleştirilirler, elbette karşıt fikirler onlara da haykırılır, elbette yanlışları söylenir. Ama linç edilmezler. Çünkü cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir…" vurgusu yaptı.

'BİLİM İNSANLARI DA SAÇMALAYABİLİR'

Açıklamaları nedeniyle Sinan Canan’a saldırıldığını belirterek linç edilmesine tepki gösteren Altaylı yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Bilim insanları da zaman zaman saçmalayabilir veya bizimle aynı fikirleri savunmayabilirler. Bunları o kişileri rezil etme, toplum dışı gösterme fırsatı olarak değerlendirmek ilkelliktir.