Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

TMSF'nin Sabah Gazetesi’ne ve ATV'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa eden Fatih Altaylı, kendi sitesi olan http://www.fatihaltayli.com.tr/ 'da kendi yazılarını yazmaya başlamıştır. 2008 yılından itibaren ise Habertürk Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

FATİH ALTAYLI İLE TEKE TEK NEDEN YOK?

Birçok kişinin severek takip ettiği Fatih Altaylı ile Teke Tek programının bu akşam yayınlanmayacağı bilgisi paylaşıldı. Habertürk’te köşe yazarlığı ve “Açık ve Net” programının moderatörlüğünü yapan Kübra Par, Fatih Altaylı’nın bu hafta izinli olması sebebiyle programın yayınlanmayacağı bilgisini verdi.

Fatih Altaylı Teke Tek programı yerine Kübra Par’ın moderatörlüğünü yaptığı “Açık ve Net” programı yayınlanacak.

Teke Tek programının önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı, 1963 yılında Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı. Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı; 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı.