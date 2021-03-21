Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

TMSF'nin Sabah Gazetesi’ne ve ATV'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa eden Fatih Altaylı, kendi sitesi olan http://www.fatihaltayli.com.tr/ 'da kendi yazılarını yazmaya başlamıştır. 2008 yılından itibaren ise Habertürk Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.
Birçok kişinin severek takip ettiği Fatih Altaylı ile Teke Tek programının bu akşam yayınlanmayacağı bilgisi paylaşıldı. Habertürk’te köşe yazarlığı ve “Açık ve Net” programının moderatörlüğünü yapan Kübra Par, Fatih Altaylı’nın bu hafta izinli olması sebebiyle programın yayınlanmayacağı bilgisini verdi.
Fatih Altaylı Teke Tek programı yerine Kübra Par’ın moderatörlüğünü yaptığı “Açık ve Net” programı yayınlanacak.
Teke Tek programının önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor.
Fatih Altaylı, 1963 yılında Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı. Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı; 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı.
Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM kurucuları arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'ye geçti ve “Teke Tek” programına başladı. Ayrıca Hürriyet gazetesi yazarı oldu. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı.
2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yaptı, 2002'deyse Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı ve köşe yazılarına Sabah gazetesinde devam etti. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı da ATV'ye geçti.
TMSF'nin Sabah Gazetesi'ne ve ATV'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Kısa bir zaman Kanal 1'in ana haber bültenini sundu. Yazılarına internet haber sitesi Gazeteport'ta yer verildi. 2009 yılından bu yana Habertürk Gazetesi' nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.
Fatih Altaylı'nın http://www.fatihaltayli.com.tr/ adında kendisine ait resmi bir internet sitesi vardır.
Fatih Altaylı, Hande Altaylı'yla evlidir ve Zeynep adında bir kızları vardır.
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