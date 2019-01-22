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Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Sedat Peker'in, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Son savunmasında "Ben orada kendisini öldürmemiş olmamın bile suç örgütü lideri olmadığımı ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Aslında hakkımda dava açılmasını bile garip karşılıyorum" diyen Sedat Peker beraat etti.

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Peker ve avukatı Ersan Barkın geldi. Sanık Sedat Peker kimlik sorgusunda, serbest meslek sahibi ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu, evli ve 5 çocuk babası olduğunu ifade etti. Sedat Peker savunmasında, şunları söyledi:

"Suçlamayı kabul etmiyorum. Katılan kişi benim hakkımda bir yazı yazarak benim iç çamaşırlarımla gözaltına alınmamı özlediğini belirtmişti. ben de karşı yazı yazarak hiçbir zaman iç çamaşırlarımla gözaltına alınmadığımı ancak polisler geldiğinde iç çamaşırlarıma görüntülendiğimi , fakat bu görüntülerin hiçbir basın ve yayın organında çıkmamasına rağmen katılan tarafından izlenmiş olmasını garip karşıladığımı belirttim. Hatta bu görüntüleri FETÖ'cü polislerle beraber izleyip izlemediğini sordum. Daha sonra katılan benim hakkımda bir yazı yazdı.

"BEN DE ÖLÜM ÖLÜM LİSTESİNDEYİM"

Ben de bir çok terör örgütünün ve kötü niyetli kişinin ölüm listesinde olduğumu bildirdim. Başıma gelen bazı olaylardan aslında katılanın etkisi olduğunu bildirmiştim. Katılan da bu yazıdan etkilenerek tehdit edildiğini düşünmüş. Başına gelebilecek her türlü olaydan benim sorumlu olacağımı yazmış. Ben orada kendisini öldürmemiş olmamın bile suç örgütü lideri olmadığını ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Aslında hakkımda dava açılmasını bile garip karşılıyorum" dedi. Mahkeme kararında, atılı suçun kanuni unsurları oluşmadığından sanık Sedat Peker'in beraatına hükmetti.

Sedat Peker, dava bitiminde yanına gelen çok sayıda destekçisi ile adliyeden ayrıldı.

İHA

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Sedat Peker Fatih Altaylı

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