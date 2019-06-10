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Fatih Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" dedi.

Fatih Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu'ndaki il kongresinde konuşan Erbakan, partisinin kongre sürecini anlattıktan sonra muhalefet partilerini eleştirdi.

'MUHALEFETTEN MİLLET BIKMIŞTIR, ŞİKAYETÇİDİR'

Erbakan, "Milletimiz muhalefetten neden şikayetçi? Yıllardan beri muhalefet ediyorlar. Tek amaçları var; 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, yeter ki bu iktidar gitsin. Yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım'. Bu kin, haset, hırs siyasetiyle intikam siyasetiyle kişisel hesap siyasetiyle millete faydalı olunmaz. Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" diye konuştu.

(DHA)

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yeniden refah partisi Fatih Erbakan muhalefet

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