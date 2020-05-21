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Fatih Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:06 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 15 yaşındaki kız çocukları için kullandığı ifadeler tartışma yarattı.

Fatih Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tartışma yaratan ifadeler kullandı.

15 yaşındaki kız çocuklarının evlenmelerinin normal olduğunu savunan Erbakan, o yaşlardaki kız çocuklarının cinsel olgunluğa eriştiğini ve rızalarının geçerli olduğunu öne sürdü.

Erbakan, şöyle konuştu:

"ANADOLU'DA BÜYÜKLERİMİZ 14 YAŞINDA EVLENMİŞ"

Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir.

""KENDİ RIZALARI VAR"

"Şimdi yine o yaşlarda karşılıklı rıza ile, anne babalarının rızalarıyla evleniyor gençler. Bu evlilikten çocukları oluyor fakat 8 sene, 10 sene sonra polis gelip 'Erken yaşta kız çocuğunu alıkoydun' diyerek babayı alıp hapse götürüyor. Bu şu anda Türkiye'de uygulanan bir olay."

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Erbakan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, bazı kullanıcılar da Erbakan'a destek çıktı. Twitter'da "#FatihErbakanYalnızDeğildir" etiketi TT oldu.

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