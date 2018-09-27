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Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'kadın pilot' sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot adaylarını 4 yıllık fakülte mezunları arasından ve sadece erkeklerden seçeceği bilgisi hakkında yorum yapan ünlü haber spikeri Fatih Portakal, "Kadın pilota yasak gelebilir mi? İlk kadin savaş pilotu çıkarmış bir ülkede bu nasıl bir ayrımcılık? Tatmin edici bir açıklama yok." diye sordu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'kadın pilot' sorusu

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri 83 yıl sonra kadın pilot almayacağını açıkladı.

Habere göre, Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'i yetiştiren Türk Hava Kuvvetleri'ne dış kaynakta pilot adayı alacak. Ancak başvuru için 'erkek' şartı getirildi ve kadınlara kapı kapandı. Pilot adayları, 4 yıllık fakülte mezunları arasından ve sadece erkeklerden seçilecek.

Kadın örgütleri "Hava Kuvvetleri Komutanlığı subayları neden erkek adaylar arasından seçiyor? Uçmak isteyen kadınları engelleyemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

FOX Haber spikeri Fatih Portakal da Twitter üzerinden konuyla ilgilli yorum yaparak "Kadın pilota yasak gelebilir mi? İlk kadin savaş pilotu çıkarmış bir ülkede bu nasıl bir ayrımcılık? Tatmin edici bir açıklama yok." diye yazdı.

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fatih portakal kadın pilot Türk Hava Kuvvetleri

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
portakalmısın mandalinmisin sen ne ayaksın
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YESİNLER SENİN KADIN PLOT DÜŞÜNCENİ...GÖRENDE PİLOT SEVER,VATANSEVER ADAM SANACAK SENİ...
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