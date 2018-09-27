Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'kadın pilot' sorusu

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri 83 yıl sonra kadın pilot almayacağını açıkladı.

Habere göre, Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'i yetiştiren Türk Hava Kuvvetleri'ne dış kaynakta pilot adayı alacak. Ancak başvuru için 'erkek' şartı getirildi ve kadınlara kapı kapandı. Pilot adayları, 4 yıllık fakülte mezunları arasından ve sadece erkeklerden seçilecek.

Kadın örgütleri "Hava Kuvvetleri Komutanlığı subayları neden erkek adaylar arasından seçiyor? Uçmak isteyen kadınları engelleyemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

FOX Haber spikeri Fatih Portakal da Twitter üzerinden konuyla ilgilli yorum yaparak "Kadın pilota yasak gelebilir mi? İlk kadin savaş pilotu çıkarmış bir ülkede bu nasıl bir ayrımcılık? Tatmin edici bir açıklama yok." diye yazdı.



