Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Vatandaşın konkordato ilan edeceği yönündeki değişiklik, hukuk camiasında tartışmaya neden olmuştu. Hukukçular, ortakları, kefilleri ve üçüncü kişileri korumaya alacak bu değişikliğin suistimal edilmesinden endişeliydi. İlk şahıs konkordatosu haberlerinden biri Mersin ve Kuşadası’ndan geldi.
Yasal düzenlemenin ardından ilk şahıs konkordatoları ilan edilmeye başladı. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat:10:00’da yapılacağı belirtildi.
Bir diğer şahıs konkordatosu haberi Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’ 26/09/2018 tarihli kararına göre M.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.
'TÜRKİYE BUNU DA GÖRDÜ'
Ünlü haber spikeri Fatih Portakal konuya ilişkin Twitter'dan yorum yaptı. Portakal, "Türkiye bunu da gördü. İki vatandas borçlarının dondurulmasını isteyip konkordato kararı aldırdı. İflastan önceki son aşama. 16 yılda ülkenin içinde bulunduğu durum." diye yazarak yine çok konuşulacak bir yorum yaptı.
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