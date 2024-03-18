Fatih Portakal'dan Gökhan Zan açıklaması! 'Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü'

TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'dan desteğini çektiğini duyurmasının ardından ortaya atılan iddialar gündem oldu. İddianın kaynağı olan ses kayıtları için sahte açıklaması yapan Gökhan Zan'a gazeteci Fatih Portakal'dan destek geldi.

"UMARIM DOĞRU SÖYLÜYORDUR"

Portakal yaptığı açıklamada "Ben tanımadım, Gökhan Zan'la bir-iki kere telefonla görüştüm. Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü. Yapmaz böyle bir şey, bu Deepfake, sahtedir, halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur." dedi.

İşte Portakal'ın açıklamasından satır başları:

"PARALAR HAVADA UÇUŞUYORDU"

"Bir anda ortalık karıştı. Gökhan Zan ile ilgili bir iddia gündeme geldi. O kadar ciddi bir iddiaydı ki, ses kaydından bahsediliyordu. Ortada paralar havada uçuşuyordu, milyon dolarlar... TİP yaptığı açıklamada Zan'ı adaydan çektiklerini ifade etti, Zan bugün bir açıklama yaptı. Zan ses kayıtları için 'Deepfake yani sahtedir, böyle bir konuşma yapmadım' dedi.

"DUYDUĞUMDA BAŞIMDAN AŞAĞI SU DÖKÜLDÜ"

Ben tanımadım, Gökhan Zan'la bir-iki kere telefonla görüştüm. Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü. Yapmaz böyle bir şey, bu Deepfake, sahtedir, halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur. İnanmak istemiyorum Gökhan Zan'ın böyle bir şey yaptığına, umarım da yapmamıştır. İnsanlara da güvenemiyorsunuz, babanızın oğlu değil. Hatay için verdiği mücadele var, insanlar için verdiği mücadele var. Günümüzü de düşünüyorsunuz ne sahte videolar yapılabiliyor. İşin içinde Lütfü Savaş'tan, AK Partililerden bahsediliyor."