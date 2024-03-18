Gökhan Zan ses kaydı iddialarına canlı yayında yanıt verdi: "En hızlı şekilde savcılığa gittim, hodri meydan"

Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Ancak Zan tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı. Hem TİP hem de Gökhan Zan ile konuştuğunu belirten İsmail Saymaz 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmemesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi. Ortalığı karıştıran iddiaların ardından Gökhan Zan Sözcü TV'de İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Gökhan Zan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ses kaydının adli makamlarca incelenmesi gerekmiyor mu? Kendileri niye o zaman savcılığa gitmediler? Ben tek başıma gittim, hodri meydan. TİP'in açıklamasından önce suç duyurusunda bulundum. Bana birlikte gideceğiz dediler, pazartesiye kadar bekleyelim dediler. Bana şantaj yapıldığı TİP'e söyledim, Erkan Baş'a da söyledim. Cumartesi günü ses kaydını dinlettiler ama ses kaydını vermediler. Pazar günü başka kişilerden aldım ses kaydını. Ben en hızlı şekilde savcılığa gittim. Basını da ben çağırdım."

"GÖKHAN ZAN OLARAK TİP ADAYIYIM"

"İki üç haftadır söylüyordum partideki arkadaşlara. TİP'li arkadaşlarımız da üç gün önce yorulduysan çekilebilirsin dediler. Ben TİP'le bir sorun yaşadım. Ben sahada tek başımayım bana kimse destek vermedi. Samandağ'da beni hiç bir mitinge çağırmadılar. Ben sustum, zarar vermek istedim. Arsuz'a çağırılmadım. 'Biz Gökhan Zan'ı istemiyoruz, Lütfü Savaş'a çalışacağız' diyorlardı. Ben Gökhan Zan olarak TİP adayıyım. Pusulada ismim ve TİP ambleminin olduğu yere mührü vurarak destek versinler bana."