Fatih Portakal'ın sözlerine Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken yanıt! 'Sarıgül'le konuşuyorsun sözlerine çok dikkat etmen lazım'

Gazeteci Fatih Portakal, aktif gazetecilik kariyerini sonlandırmasının ardından YouTube kanalından yaptığı yayınlarla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fatih Portakal ile Sözün Özü'nün konuğu oldu.

Programda Fatih Portakal'la Mustafa Sarıgül arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Portakal'ın "67 yaşındasınız maşallah iyi görünüyorsunuz ama bu yaşta sosyal medyaya bu kadar hakim olabilmek de güzel bir şey." sözlerine Mustafa Sarıgül'den şaşırtan bir yanıt geldi.

'SARIGÜL'LE KONUŞUYORSUN, SÖZLERİNE DİKKAT ETMEN LAZIM'

Sarıgül, Portakal'a cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Portakal, Mustafa Sarıgül'le konuşuyorsun. Sözlerine çok dikkat etmen lazım ve Türkiye Değişim Partisi'nin tüzüğünü okuman lazım. Türkiye Değişim Partisi'nin birinci programında yaşı kaldırdık. Herkes hissettiği yaştadır. Şu anda ben 35 yaşındayım. Konuşuyorsun."

'ESTETİK VAR MI?' SORUSUNA SARIGÜL'DEN YANIT

Programın devamında Fatih Portakal'ın "Estetik var mı?" sorusuna da yanıt veren Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Hiçbir zaman yaptırmadım ve kesinlikle yaptırmam. Ama ben sana bir şey söyleyeyim tam 35 yıldır evde yapılmış yoğurda bir kaşık bal karıştırıp yüzüme sürüyorum sonra soda ile yıkıyorum. Her sabah 6'da kalkıyorum. Bu, aşağı yukarı 35 yıldır devam ediyor. 7 kilometre yürüyorum."

