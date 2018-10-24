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Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

Fatih Portakal FOX Ana Haber bülteni sırasında stüdyoya giren sinekle mücadele etti. Portakal, olay sonrası gazeteci İsmail Saymaz'ın "Canlı yayında ölen talihsiz sinek olarak tarihe geçti" mesajına "ıskaladım" diye cevap verdi

Fatih Portakal FOX Ana Haber bülteni sırasında stüdyoya giren sinekle mücadele etti.

Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından önemli bir pasaj okuyan Fatih Portakal en sonunda dayanamadı ve sineği yakalamaya çalıştı. O anlar kameralara da yansıdı.

'TARİHE GEÇTİ'

Gazeteci İsmail Saymaz olay hakkında "Fatih Portakal’a stüdyoda sinek musallat oldu. Bir süre savuşturmayı başaran Fatih, en sonunda sineği öldürdü. Canlı yayında ölen talihsiz sinek olarak tarihe geçti" yorumunda bulundu.

'ISKALADIM'

Portakal da Saymaz'a şöyle cevap verdi;

Kardesim senaryoyu istediğin gibi bitirmişsin. Ama 1. ağızdan en doğru bilgiyi paylaşayım: ıskaladım ve bıraktığımda su bardağımın etrafındaydı. Kesin bilgi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Tazeye çok konarmış...
ASKERLİK YAPMAYAN ADAM..BIRAK SİNEĞİ TOSPAĞAYI YAKALAYAMAZ...
Eeeee sinek bu otada konar ......da konar
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