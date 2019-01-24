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Fatih'te halk otobüsü alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Fatih'te seyir halindeki halk otobüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Fatih'te halk otobüsü alev aldı

Olay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler hattında sefer yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.Olayı fark eden vatandaşların uyarması üzerine şoför, otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle motordan yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Görgü tanığı Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi, buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih halk otobüsü İstanbul Otobüs A.Ş

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