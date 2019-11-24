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Fatih'te hırsızlar hanı soydu! 500 bin TL'lik vurgun

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te bir iş hanına giren 2 kişi, gece boyu kaldıkları han içerisindeki dükkanlara girerek çelik kasaları boşalttı. Polis, 500 bin TL’yi alarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih’te dün gece Mesihpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki bir iş hanına giren 2 kişi, içerisindeki çelik kasaları boşaltarak kayıplara karıştı. Gece boyunca kapalı han içerisinde dükkanlarda gezerek yaklaşık 74 bin dolar alan hırsızların iş yerlerinde bulunan bilgisayarlara dokunmadıkları öğrenildi. İş hanı esnafı sabah iş yerlerini açtığında kasaların boşaltıldığını görünce durumu polise haber verdi.

HİLTİ İLE KASALARI DELMİŞLER

Öğle saatlerinde fark edilen durum sonrası polis ekipleri iş hanına gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı katları kapatarak kimseyi içeriye almadı. Polis, iş han içerisinde ve etrafında bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hırsızların binanın çatısından girmiş olabileceği ihtimali üzerine çatıda da incelemelerde bulundu. Hırsızların hilti ile çelik kasaları delerek paraları aldığı tespit edildi.

Emin İnan, “Yukarıdaki katlara hırsız girdi. Hanı ben açıyorum. Hanın kepenginde herhangi bir zorlama yok. Ben zaten bir problem olduğunu görmedim. Burada saatciyim, ben dükkanımı açtım. Sonrasında ofise gelen arkadaşlardan birisi söyleyince yukarıya çıktım. Muhtemelen geceden içeride kaldılar. Sonra mesai başlayınca dışarı çıkmış. Şuan için görünen o. Yukarıda 10 tane ofise girdiği için kimde ne eksik var, ne zarar var bilmiyorum ama para alındığını söylüyorlar. İşin garip tarafı bazı ofislerde laptoplar duruyordu” dedi.

İş hanında deposu olan Ali Hasan, “Sabah ben evdeyken saat 10.30 gibi arkadaşlar aradı, hırsızlar hana girerek bütün kapıları açmışlar. Bizim dördüncü katta ayakkabı depomuz var. Biz baktık bizde bir şey yok ama handa bulunan diğer arkadaşlar var üç ve altıncı katta. Üçüncü kattakinin yaklaşık 47 bin dolarını, altıncı kattakinin de 27 bin dolarını almışlar. Polisler de zaten inceleme yapıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih hırsızlık Han

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